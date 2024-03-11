抖音| 動視暴雪前CEO傳擬購TikTok，字節跳動否認

．國政府可能通過立法，要求字節跳動必須從TikTok剝離

．動視暴雪前行政總裁科蒂克(Bobby Kotick)與字節跳動創辦人張一鳴接觸，表達有興趣收購TikTok

．字節跳動發聲明指消息不真實，張一鳴未參與任何相關的會談

美國政府可能通過立法，要求字節跳動必須從TikTok剝離，否則TikTok將面臨在美國被封殺的風險。《華爾街日報》引述消息指，動視暴雪前行政總裁科蒂克(Bobby Kotick)與字節跳動創辦人張一鳴接觸，表達有興趣收購TikTok。

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報道指TikTok售價可能高達數千億美元，而科蒂克計劃尋找合作夥伴一同收購。報道引述知情人士表示，科蒂克在一次會議晚宴上向OpenAI首席執行官Sam Altman及其他與他坐在一起的人提到了合作收購的想法，並向長張一鳴提出收購計劃。分析指，讓OpenAI高管參與收購，或能增強TikTok的人工智能技術和演算法，但TikTok用戶製作的內容日後亦有可能會被OpenAI用於訓練其AI模型。



事實上，字節跳動即使要剝離TikTok美國業務，顯然要得到北京方面的首肯。中國商務部及科技部於2020年8月聯合發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》修訂，其中「基於資料分析的個性化資訊推播服務技術」被列入限制出口的目錄中，此舉被指是為阻止美國強迫字節跳動出售TikTok美國業務。

撰文：經濟通中國組

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