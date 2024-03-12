國際新聞| 拜登公布7.3萬億美元預算案，擬對富人和企業增稅

．白宮周一公布2025財年預算案細節，拜登總統列出他對第二任期的願景

．包括計劃通過向富人和企業增稅，為選民提供更多服務、為中產階級減稅並控制通脹。

．但分析指這份提案料將引發共和黨人抨擊，幾乎沒有獲得通過的可能。

白宮周一（11日）公布2025財年預算案細節，在7.3萬億美元的提案中，拜登總統列出他對第二任期的願景，包括計劃通過向富人和企業增稅，為選民提供更多服務、為中產階級減稅並控制通脹。

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分析指出，拜登在上周國情咨文的基礎上公布提案細節，吹響了與共和黨對手特朗普競逐的號角。但在國會分裂的情況下，這份提案料將引發共和黨人抨擊，幾乎沒有獲得通過的可能。



根據該提案，一些業主將每月獲得稅收減免，以抵銷高昂的按揭利率。父母將獲得兒童保育補貼，政府將降低處方藥價格，並且通過提高企業稅、億萬富翁和大型公司最低稅率，來獲取補貼經費。

撰文:經濟通國金組

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