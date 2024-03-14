抖音| 美眾院大比數通過強制字節跳動剝離TikTok議案

．美國眾議院表決通過強制字節跳動半年內剝離TikTok、否則禁止在當地運作的議案

．但《路透》分析指，議案在參議院的命運還不明朗

．至於拜登早前則表明，若議案獲通過，他願意簽署

美國眾議院周三(13日)以352贊成、65票反對的結果，表決通過強制字節跳動(ByteDance)半年內剝離TikTok、否則禁止在當地運作的議案。

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據外媒報道，眾議院在本港時間昨晚10時左右進行表決。美國聯邦調查局、司法部和情報官員在表決前夕與議員舉行閉門簡報會。眾議院共和黨領袖斯卡利塞指，簡報會讓議員了解更多TikTok所帶來的風險。



議案有待參議院審議和總統簽署才可生效，但《路透》分析指，議案在參議院的命運還不明朗，因為一些參議員希望採取不同做法，至於拜登早前則表明，若議案獲通過，他願意簽署。參議院暫時未定審理日期。



*TikTok：冀參議院考慮事實，了解法案對美國用戶影響*



TikTok發表聲明批評，眾議院以秘密程序強行通過法案，目的就是禁止TikTok在當地運作，希望參議院能考慮事實，聆聽選民意見，了解該法案對經濟、700萬間小商戶和1.7億美國用戶的影響。



據報，TikTok行政總裁周受資將與參議員會面，公司或考慮循法律途徑挑戰有關法案。



*加拿大籍富商期望收購TikTok*



同時，加拿大籍企業家、美國受歡迎電視節目《創業鯊魚幫》(Shark Tank)主持人奧利里(Kevin O'Leary)在社交媒體貼文，表示希望從字節跳動手上購入TikTok。



奧利里指出，TikTok可能向中國政府提供美國民眾的數據，因此TikTok應當被控制在美國公司之手。他建議由一間美國公司收購TikTok資產，但未提出任何具體作價。



根據美國媒體估計，奧利里個人財富約有4億美元。

撰文：經濟通中國組

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