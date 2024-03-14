  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

抖音| 美眾院大比數通過強制字節跳動剝離TikTok議案

14/03/2024

．美國眾議院表決通過強制字節跳動半年內剝離TikTok、否則禁止在當地運作的議案

．但《路透》分析指，議案在參議院的命運還不明朗

．至於拜登早前則表明，若議案獲通過，他願意簽署

 

美國眾議院周三以352贊成、65票反對的結果，表決通過強制字節跳動(ByteDance)半年內剝離TikTok、否則禁止在當地運作的議案。

 

　　美國眾議院周三(13日)以352贊成、65票反對的結果，表決通過強制字節跳動(ByteDance)半年內剝離TikTok、否則禁止在當地運作的議案。

推薦閱讀：

【樓市鬆綁】杭州二手房不再限購，賣房增值稅徵免年限統一為2年

杭州市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室發布通知，明確優化二手住房限購政策，在本市範圍內購買二手住房，不再審核購房人資格.......

【大國博弈】美國正採取措施確保電動汽車產業成功，減少對華依賴

美國財政部長耶倫周三表示，面對中國不斷增長的電動汽車出口和政府的大量補貼，拜登政府正採取措施，確保美國國內電動汽車產業的成功.......


　　據外媒報道，眾議院在本港時間昨晚10時左右進行表決。美國聯邦調查局、司法部和情報官員在表決前夕與議員舉行閉門簡報會。眾議院共和黨領袖斯卡利塞指，簡報會讓議員了解更多TikTok所帶來的風險。


　　議案有待參議院審議和總統簽署才可生效，但《路透》分析指，議案在參議院的命運還不明朗，因為一些參議員希望採取不同做法，至於拜登早前則表明，若議案獲通過，願意簽署。參議院暫時未定審理日期。


*TikTok：冀參議院考慮事實，了解法案對美國用戶影響*


　　TikTok發表聲明批評，眾議院以秘密程序強行通過法案，目的就是禁止TikTok在當地運作，希望參議院能考慮事實，聆聽選民意見，了解該法案對經濟、700萬間小商戶和1.7億美國用戶的影響。


　　據報，TikTok行政總裁周受資將與參議員會面，公司或考慮循法律途徑挑戰有關法案。


*加拿大籍富商期望收購TikTok*


　　同時，加拿大籍企業家、美國受歡迎電視節目《創業鯊魚幫》(Shark Tank)主持人奧利里(Kevin O'Leary)在社交媒體貼文，表示希望從字節跳動手上購入TikTok。


　　奧利里指出，TikTok可能向中國政府提供美國民眾的數據，因此TikTok應當被控制在美國公司之手。他建議由一間美國公司收購TikTok資產，但未提出任何具體作價。


　　根據美國媒體估計，奧利里個人財富約有4億美元。

 

撰文：經濟通中國組

2024-03-14｜國泰扭虧賺98億 股價反映左幾多？| 分析友邦業績 | 林sir點睇小米汽車？｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

08029

帝國金融集團

0.118

異動股

02313

申洲國際

69.500

異動股

02407

高視醫療

18.560

更多國際動態

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,871.05
    -172.27 (-0.441%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,147.45
    -17.86 (-0.346%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,117.61
    -60.16 (-0.372%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌77.984
變動率︰-2.159%
較港股︰-1.04%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌35.903
變動率︰-2.340%
較港股︰-1.23%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌21.252
變動率︰-2.721%
較港股︰-0.69%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌61.597
變動率︰-4.545%
較港股︰-1.05%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.995
變動率︰-3.966%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌169.100
變動率︰-4.176%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌8.000
變動率︰-4.875%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌11.655
變動率︰-6.835%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌162.420
變動率︰-4.166%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌4.985
變動率︰-5.048%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌233.520
變動率︰-7.234%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌10.700
變動率︰-8.625%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/03/2024 16:11 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/03/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/03/2024 16:11 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08029 帝國金融集團
  • 0.118
  • 02313 申洲國際
  • 69.500
  • 02407 高視醫療
  • 18.560
  • 01107 當代置業
  • 0.029
  • 01996 弘陽地產
  • 0.068
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 17.240
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 30.300
  • 目標︰$34.00
  • 00669 創科實業
  • 100.300
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.410
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 170.700
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.450
  • 00700 騰訊控股
  • 289.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.050
  • 01299 友邦保險
  • 62.250
  • 00001 長和
  • 41.600
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 7.390
  • 目標︰$7.60
  • 06979 珍酒李渡
  • 10.920
  • 目標︰$11.70
  • 03309 希瑪眼科
  • 3.190
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01638 佳兆業集團
  • 0.113
  • ＡＩ More
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 348.000
即時重點新聞

14/03/2024 16:39  《盤後部署》恒指繼續在萬七關前爭持，贛鋒反彈上望35元

14/03/2024 17:23  微博(09898)去年純利升3倍，派特別息82美仙

14/03/2024 18:39  貝殼(02423)去年虧轉盈58.8億人幣，派息11.7美仙

14/03/2024 12:16  太古去年基本溢利大增6.6倍，累斥8.75億元回購

14/03/2024 18:15  太古地產：在內地一線城市物色新投資項目，擴建太古廣場及太古坊

14/03/2024 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒０２億元，買中石化沽盈富

14/03/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證降國泰評級，高盛大劈中通兩成目標

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

14/03/2024 16:39  《財資快訊》美電升報７﹒８２２０，隔夜拆息與上日維持３﹒６％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中方斥美禁TikTok，王毅將訪澳紐，滬指三連跌新文章
人氣文章

新聞>專訪

從春分八字看中港經濟前景：中國有望先否後喜？香港多舛宜以退為進（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

地緣政局升溫油價創4個月高，三桶油齊探頂未宜追入新文章
品味生活
生活
人氣文章

行政人員

管理跨文化團隊靠開放式溝通、用心理解！科思創定期搞活動、早餐會！香港董事總經理︰製造歡樂時光建立信任關係
人氣文章

女子愛財．唐德玲

樓市撤辣，樓價短期難升
人氣文章

職場女王．張慧敏 Alison

轉工掙扎 | 一份工應該做幾耐？想辭職離不開2個原因！魚不過塘不肥是真？Jumpy不是問題，最重要睇一件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

亞洲電影大獎2024女星珠寶造型：劉嘉玲曬逾$3,000萬鑽石首飾！余香凝黑瑪瑙項鏈超吸睛、梁雍婷黃鑽耳環優雅亮麗
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

如何看待曾經著錄或展覽的拍品？所謂傳承有序的拍品是否一定是真品？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

由Seán McGirr帶領下的McQueen，將會是Balenciaga的翻版？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
睡眠不足｜熬夜傷肝又傷膽！子時還不睡易傷陽氣！補眠有用嗎？推介「淮山黑豆補腦雞湯」健脾養肝、補腎安眠
人氣文章
麻疹疫苗 | 日本航班爆麻疹至少8人感染！患者行蹤遍布東京大阪！日官員：不排除感染擴散籲打疫苗！即睇麻疹症狀 新文章
人氣文章
東京爆乙型流感潮！專家：已達「十年一遇」級別、個案恐爆發式增長！自保做好3件事！即睇季節性流感8類高危人士
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事14/03/2024
神州經脈 | 中方斥美禁TikTok，王毅將訪澳紐，滬指三連跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金