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加人工| 日本薪酬談判將有結果，加幅料30年來首次超過5%

14/03/2024

．日本央行關注的春季薪酬談判的初步結果顯示，許多日本勞工將獲得數十年來最大的加薪幅度

．整個汽車行業的工人亦有獲得至少5%的加薪幅度

．不過，薪酬談判結果可能參差不齊，因為小型企業已暗示加薪空間有限

 

日本央行關注的春季薪酬談判的初步結果顯示，許多日本勞工將獲得數十年來最大的加薪幅度。

 

　　日本央行(BOJ)關注的春季薪酬談判的初步結果顯示，許多日本勞工將獲得數十年來最大的加薪幅度

 

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　　日本最大市值企業豐田汽車周三表示，同意完全滿足工會提出的創紀錄加薪幅度，而整個汽車行業的工人亦有獲得至少5%的加薪幅度。另外，日本金屬、機械及製造業工人協會表示，60個屬下工會的平均加薪幅度為5.32%，遠高於去年的水平。


　　日本最大工會－勞動組合總聯合會(Rengo)將於明天(3月15日)蒐集成員的加薪數據並公布結果。該組織成員要求的平均加薪幅度為5.85%，為30年來首次超過5%。不過，薪酬談判結果可能參差不齊，因為小型企業已暗示加薪空間有限

 

撰文：經濟通市場組

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