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抖音| 美前財長努欽：正組投資財團嘗試收購TikTok

15/03/2024

．美國前財長努欽在接受採訪時表示，正在組建一個投資財團，嘗試收購TikTok

．他認為只要不要求技術轉讓，中國政府不會介意出售TikTok

．在北京，外交部批評美國眾議院通過針對TikTok的法案，指完全是強盜邏輯

 

美國眾議院周三以大比數表決通過了強制字節跳動剝離TikTok、否則禁止在美運作的議案，下一步將交參議院表決。據外電報道指，美國前財長努欽(Steven Mnuchin)在接受採訪時表示，正在組建一個投資財團，嘗試收購TikTok。他認為只要不要求技術轉讓，中國政府不會介意出售TikTok。

 

　　美國眾議院周三(13日)以大比數表決通過了強制字節跳動剝離TikTok、否則禁止在美運作的議案，下一步將交參議院表決。據外電報道指，美國前財長努欽(Steven Mnuchin)在接受採訪時表示，正在組建一個投資財團，嘗試收購TikTok他認為只要不要求技術轉讓，中國政府不會介意出售TikTok

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　　努欽稱，已與對交易感興趣的多位投資者進行對話，但他沒有提及具體名單，以及TikTok的潛在估值。努欽認為，美國國會應該通過有關立法，TikTok需要用美國技術在美國打造，並且指「換轉是中國，亦絕對不會讓美國公司在中國擁有這樣的平台」。


　　他補充說，如果TikTok被出售，沒有投資者會持有超過10%的股份。


*白宮：立法程序進行中，冀參議院迅速處理*


　　白宮國家安全委員會發言人柯比未有正面回應努欽籌組的財團，可否緩解華府對TikTok帶來的國家安全憂慮。他說，立法程序正在進行，希望參議院迅速處理，華府並向參議院提供資料，令議案真正發揮作用，解決對國安問題的關注。


　　在北京，外交部批評美國眾議院通過針對TikTok的法案，指完全是強盜邏輯。TikTok首席執行官周受資周三表示，公司將行使法律權利以阻止禁令。

 

撰文：經濟通採訪組

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