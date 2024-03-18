俄羅斯| 普京歷史性高票連任，強調中俄共贏，經濟同步轉型

．據俄羅斯官方於本港時間周一清晨公布的總統選舉結果，普京在競選總部宣布勝利。

．目前已執政24年的普京，獲得歷次參選總統的最高得票率

．普京特別指出了「一帶一路」的重要性

據俄羅斯官方於本港時間周一清晨公布的總統選舉結果，普京在已點算的80%選票中，以87.16%高票當選。普京在競選總部宣布勝利。

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目前已執政24年的普京，獲得歷次參選總統的最高得票率，上一次紀錄為2018年的76.7%。他在講話中感謝俄羅斯公民對他的信任，矢言沒有人能阻止俄羅斯實現目標，並強調中俄兩國關係將進一步得到加強。



普京在競選總部發表講話時，表示中俄在經濟和外交政策領域都有很多契合點和共同利益。他說：「我相信，未來幾年，兩國關係將得到加強，實現共贏局面，造福兩國人民。」



普京特別指出了「一帶一路」的重要性，稱這是習近平主席提出的一項非常重要的倡議。他說，中國的經濟結構正在向創新型轉變，俄羅斯也在極力朝這個方向發展，兩國經濟發展路線相契合。

撰文:經濟通國金組

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