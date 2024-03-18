  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

俄羅斯| 普京歷史性高票連任，強調中俄共贏，經濟同步轉型

18/03/2024

．據俄羅斯官方於本港時間周一清晨公布的總統選舉結果，普京在競選總部宣布勝利。

．目前已執政24年的普京，獲得歷次參選總統的最高得票率

．普京特別指出了「一帶一路」的重要性

 

據俄羅斯官方於本港時間周一清晨公布的總統選舉結果，普京在已點算的80%選票中，以87.16%高票當選。普京在競選總部宣布勝利。

 

　　據俄羅斯官方於本港時間周一清晨公布的總統選舉結果，普京在已點算的80%選票中，以87.16%高票當選。普京在競選總部宣布勝利

推薦閱讀：

【國際要聞】布林肯訪韓參加民主峰會，朝鮮清晨射彈道導彈示威

美國國務卿布林肯訪問韓國，參加第三屆民主峰會之際，朝鮮於周一（18日）清晨向東部海域發射彈道導彈........

【債務風險】中植系爆雷警方稱仍在追贓，籲投資人報案依法維權

中植集團因嚴重資不抵債，去年被立案偵查。北京市公安局朝陽分局16日通報，稱前期依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查........


　　目前已執政24年的普京，獲得歷次參選總統的最高得票率，上一次紀錄為2018年的76.7%。他在講話中感謝俄羅斯公民對他的信任，矢言沒有人能阻止俄羅斯實現目標，並強調中俄兩國關係將進一步得到加強。


　　普京在競選總部發表講話時，表示中俄在經濟和外交政策領域都有很多契合點和共同利益。他說：「我相信，未來幾年，兩國關係將得到加強，實現共贏局面，造福兩國人民。」


　　普京特別指出了「一帶一路」的重要性，稱這是習近平主席提出的一項非常重要的倡議。他說，中國的經濟結構正在向創新型轉變，俄羅斯也在極力朝這個方向發展，兩國經濟發展路線相契合。

 

撰文:經濟通國金組

 

2024-03-18｜三大科技股業績 邊隻最樂觀？| 聯邦製藥股價有望更上一層樓？｜嘉賓：溫傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

00384

中國燃氣

7.690

異動股

01189

大灣區聚變力量

0.075

異動股

08087

中國三三傳媒

0.153

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00384 中國燃氣
  • 7.690
  • 01189 大灣區聚變力量
  • 0.075
  • 08087 中國三三傳媒
  • 0.153
  • 03919 金力集團
  • 0.054
  • 01899 興達國際
  • 1.510
股份推介
  • 09896 名創優品
  • 41.450
  • 目標︰$44.00
  • 00011 恒生銀行
  • 86.550
  • 目標︰--
  • 00362 中國天化工
  • 0.101
  • 目標︰$0.2
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 63.500
  • 目標︰--
  • 01662 義合控股
  • 1.590
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 288.800
  • 01299 友邦保險
  • 56.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.250
  • 00005 滙豐控股
  • 59.600
  • 00388 香港交易所
  • 240.200
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 9.280
  • 目標︰$11.00
  • 00857 中國石油股份
  • 6.430
  • 目標︰--
  • 01234 中國利郎
  • 4.550
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 133.700
即時重點新聞

20/03/2024 16:25  《盤後部署》恒指回穩後市料擴大升勢，招行整固完畢股價有力再上

20/03/2024 16:12  恒指全日升13點報16543，李寧飆5.7%，理想漲4.5%

20/03/2024 15:10  【聚焦數據】1月全國青年失業率14.6%，2月升至15.3%

20/03/2024 12:28  吉利汽車去年純利升1%至53億人幣，息增至22港仙

20/03/2024 12:20  石藥集團去年純利跌3.6%至58.7億人幣，息14港仙

20/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６９﹒２３億元，買騰訊沽快手

20/03/2024 08:40  【大行炒Ｄ乜】中信里昂、麥格理劈藥明康德目標逾半低見４３元

15/03/2024 10:53  《嚟緊炒Ｄ乜》建滔板下周派成績單，中短線目標７﹒９銀

20/03/2024 11:38  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３０，兩周至九個月均維持４﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

財經 | 李寧回應私有化傳聞：會考慮任何提高股東回報方案新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞 | 山西少年頻繁賣血漿後亡，涉事國藥系企業停業受查新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】立法博弈告一段落，經濟改革下一焦點新文章
品味生活
生活
人氣文章

風水蔣知識

同風水有關廣東話俗語逐個數！人有三衰六旺、風水輪流轉係真？改名未必可改運！甚麼是左青龍右白虎？同人唔同命紫微斗數算得到？
人氣文章

娛樂情報

魏念恩Nathan深夜IG放負透露輕生念頭！友人凌晨報警！深井海邊被尋回未有受傷
人氣文章

生財有道

高息定存 | 南商4個月存息4.2厘，建行亞洲3個月4.35厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

睫毛膏推薦：對抗潮濕天氣睫毛下垂！日牌金屬刷頭睫毛膏、開架名牌飛天睫毛膏
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

專訪睫毛管理學院院長！Pumpting睫毛療程原理是怎樣？敏感肌、孕婦也能電睫毛嗎？資深化妝師Tiffany Fong：美睫技術易學難精
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

荷里活一姐演繹Bvlgari首飾！Zendaya、Anna Hathaway佩戴Magnificence Never Ends，散發妖艶性感
健康好人生 Health Channel
人氣文章
吃盡珍饈百味，還不如媽媽一碗窩心暖湯！今期素食譜：鮮茄番薯湯新文章
人氣文章
糖尿病 | 最新研究：服維他命D補充劑，或有助糖尿病前期患者減低惡化風險！每天攝取多少分量才足夠？可否單靠食物攝取？
人氣文章
春分2024｜春天養生最怕風邪侵襲！易引發傷風感冒、高血壓！中醫師教一招禦防+ 5款驅風袪濕茶療！加這些材料煲薑茶散寒除濕新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 16:45
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/03/2024 16:45
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/03/2024 16:30
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/03/2024
財經 | 李寧回應私有化傳聞：會考慮任何提高股東回報方案
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金