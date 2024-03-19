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國際新聞| 藥明康德：退出BIO為讓機構更好與政策制定者溝通

19/03/2024

．藥明康德主動致函BIO將終止會員資格後，BIO方面亦已修改新聞稿為「藥明康德主動終止其BIO會員資格」

．公司於3月12日主動致信退出BIO，是為了能讓BIO更專注地從行業角度跟政策制定者進行有效溝通

．公司業務和客戶關係依然牢固，從今年1-2月份的新簽訂單來看

 

美國生物技術創新組織（BIO）此前決定支持美國《生物安全法案》，並一度聲稱剔除藥明康德會員資格，不過在藥明康德主動致函BIO將終止會員資格後，BIO方面亦已修改新聞稿為「藥明康德主動終止其BIO會員資格」。

 

　　美國生物技術創新組織（BIO）此前決定支持美國《生物安全法案》，並一度聲稱剔除藥明康德會員資格，不過在藥明康德主動致函BIO將終止會員資格後，BIO方面亦已修改新聞稿為「藥明康德主動終止其BIO會員資格」。

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　　藥明康德高管在業績電話會上回應主動申請終止BIO會員資格一事，稱公司於3月12日主動致信退出BIO，是為了能讓BIO更專注地從行業角度跟政策制定者進行有效溝通，提升對行業的理解，同時提高公眾對醫藥產業的意識。


　　藥明康德高管並表示，在《草案》發布之後，公司業務和客戶關係依然牢固，從今年1-2月份的新簽訂單來看，業務運營仍然按正常節奏進行。


　　藥明康德午後股價繼續跌，A股挫4.3%，報51.11元人民幣；H股挫6.6%，報39.95港元。


　　藥明康德去年收入403.408億元人民幣，同比增長2.5%，毛利率40.6%，升3.7個百分點；年度純利按年升21.3%，並派末期股息每股98.336分，按年增逾一成。然而藥明康德在業績提到，其來自美國客戶收入佔其去年總收入近65%，結合美國國會正在審議《生物安全法》，且通過概率正在節節上升，更讓投資者擔心藥明康德前景。

 

撰文:經濟通中國組

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