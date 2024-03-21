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國際新聞 | 越南領導層大地震，國家主席武文賞上任一年即下台

21/03/2024

．越南黨中央周三（20日）接受了國家主席武文賞的呈辭

．他成為一年多來第二位辭職的越南國家主席，也是該國史上任期最短的主席

．據當地媒體報道，54歲的武文賞是因違反越共紀律，造成不良影響，辭去越南國家主席

 

南領導層再發生人事大地震，越南黨中央周三（20日）接受了國家主席武文賞的呈辭。他成為一年多來第二位辭職的越南國家主席，也是該國史上任期最短的主席。

 

　　越南領導層再發生人事大地震，越南黨中央周三（20日）接受了國家主席武文賞呈辭。他成為一年多來第二位辭職的越南國家主席，也是該國史上任期最短的主席。

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　　據當地媒體報道，54歲的武文賞是因違反越共紀律，造成不良影響，辭去越南國家主席、越共中央政治局委員和國防安全委員會主席的職務。副主席武氏映春預計將再次出任越南國家代主席，直至找到新的國家主席。


　　2023年3月，原國家主席阮春福在腐敗調查中辭職，越南國會推選武文賞擔任國家主席。

 

撰文:經濟通國金組

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