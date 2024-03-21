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國際新聞 | 日本茨城縣5.3級地震核電廠停運

21/03/2024

．日本茨城縣、埼玉縣周四（21日）晨發生5.3級地震，震央位於茨城縣南部50公里深

．氣象廳未有發布海嘯警報，但當地東海第二核電廠停止運作

．東海第二核電廠位於茨城縣東海村，當局正調查停運是否地震引致

 

日本茨城縣、埼玉縣周四（21日）晨發生5.3級地震，震央位於茨城縣南部50公里深。氣象廳未有發布海嘯警報，但當地東海第二核電廠停止運作。

　　日本茨城縣、埼玉縣周四（21日）晨發生5.3級地震，震央位於茨城縣南部50公里深。氣象廳未有發布海嘯警報，但當地東海第二核電廠停止運作

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　　東海第二核電廠位於茨城縣東海村，當局正調查停運是否地震引致。因地震導致停電，東北新幹線由東京到福島縣郡山站之間的列車，在當地時間早上9時20分停運。


*山口縣近海化學船傾覆8死*


　　另一方面，一艘韓國化學品船周三（20日）上午在日本山口縣下關市近海傾覆，船上11名船員已確認至少8人死亡，2人失蹤，僅1人獲救。


　　據報道，事發時該船由兵庫縣姬路港前往韓國蔚山，出航不久遭遇強風和巨浪傾覆。船上裝有約980噸丙烯酸液體，暫未發現洩漏。

 

撰文：經濟通國金組

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