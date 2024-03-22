大國博弈| 美兩黨參議員提案，強化禁止對華出售戰略油儲行動

美國兩黨參議員聯名提出議案，加強禁止把戰略石油儲備(SPR)出售予中國的行動

參議員要求華府須確保中國政府控制或擁有的企業，並無買入美國戰略油儲

議案還禁止俄羅斯、委內瑞拉及敘利亞等國取得美國戰略油儲

美國兩黨參議員聯名提出議案，加強禁止把戰略石油儲備(SPR)出售予中國的行動。

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議案由共和黨參議員恩斯特Joni Ernst及民主黨參議員費特曼John Fetterman聯署提出，要求華府須確保中國政府控制或擁有的企業，並無買入美國戰略油儲。參與聯署的參議員還包括民主黨Bob Casey及Sherrod Brown，以及共和黨的Tom Cotton。



議案禁俄羅斯、敘利亞等國取得SPR



本月較早時，總統拜登簽署一項短期開支撥款法案，當中包括禁止向中國出售戰略油儲，但條款被視為存在漏洞，因此該批參議員提出新議案以堵塞漏洞。議案還禁止俄羅斯、委內瑞拉及敘利亞等國取得美國戰略油儲。



早前《彭博》報道，白宮表示依照現行法例，能源部可以透過競拍將戰略油儲出售給出價最高的競標者，不論競標者是否外國企業。2022年，美國便將戰略油儲中約100萬桶原油，出售給位於休斯敦的中國石油化工集團子公司聯合石化美國公司（Unipec America）。



共和黨控制的眾議院去年也通過一項法案，禁止美國向中國出售戰略油儲，但參議院從未審議。去年7月，民主黨控制的參議院也通過類似法案，但有參議員批評，所謂法案只會製造解決問題的幻覺，幾乎沒有任何政治影響。

撰文：經濟通中國組

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