國際要聞 | 聯合國罕有展現團結，中美俄攜手通過首份AI決議

聯合國在周四（21日）罕有地展示出團結，由中、美、俄等國共同提案，通過首份人工智能(AI)決議案

決議案呼籲消除發達國家與發展中國家之間的數碼鴻溝

美國在聯合國提出規管AI技術 ，但美國國內對這項新興科技仍欠缺法律監管

聯合國在周四（21日）罕有地展示出團結，由中、美、俄等120國共同提案，通過首份人工智能(AI)決議案，推動「安全、可靠及可信賴」的使用這項新技術。

推薦閱讀：

《中國要聞》游族網絡創始人林奇被毒殺案宣判，被告許垚被判死刑

游族網絡(深:002174)創始人、前董事長林奇被毒殺一案今日宣判，上海市第一中級人民法院對被告許垚以故意殺人罪判處死刑........

保險索償投訴委員會去年接616宗投訴，賠償金額涉逾千二萬元

保險投訴局轄下保險索償投訴委員會公布2023年索償投訴統計數字及個案分析，去年共收到616宗投訴個案，按年上升約1.5%.......



這份沒有約束力的決議案由美國首先提出，並與中國、俄羅斯、伊朗等關係緊張國家取得共識。決議案呼籲消除發達國家與發展中國家之間的數碼鴻溝，並利用人工智能推進嚴重滯後的聯合國2030年發展目標，包括消除饑餓與貧窮、改善全球健康、保障兒童教育權及性別平等。



美媒分析指，雖然美國在聯合國提出規管AI技術，但相較於中國和歐盟，美國國內對這項新興科技仍欠缺法律監管。

撰文：經濟通市場國金組

2024-03-22｜環球央行行動各異 聯儲局下步仲未知？｜美團業績前瞻｜資源股爆雷在即？｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！