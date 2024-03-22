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國際要聞 | 聯合國罕有展現團結，中美俄攜手通過首份AI決議

22/03/2024

  • 聯合國在周四（21日）罕有地展示出團結，由中、美、俄等國共同提案，通過首份人工智能(AI)決議案

  • 決議案呼籲消除發達國家與發展中國家之間的數碼鴻溝

  • 美國在聯合國提出規管AI技術，但美國國內對這項新興科技仍欠缺法律監管

 

國際要聞| 聯合國罕有展現團結，中美俄攜手通過首份AI決議

 

　　聯合國在周四（21日）罕有地展示出團結，由中、美、俄等120國共同提案，通過首份人工智能(AI)決議案，推動「安全、可靠及可信賴」的使用這項新技術。

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　　這份沒有約束力的決議案由美國首先提出，並與中國、俄羅斯、伊朗等關係緊張國家取得共識。決議案呼籲消除發達國家與發展中國家之間的數碼鴻溝，並利用人工智能推進嚴重滯後的聯合國2030年發展目標，包括消除饑餓與貧窮、改善全球健康、保障兒童教育權及性別平等。


　　美媒分析指，雖然美國在聯合國提出規管AI技術，但相較於中國和歐盟，美國國內對這項新興科技仍欠缺法律監管。

撰文：經濟通市場國金組 

 

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