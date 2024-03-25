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俄烏戰爭 | 槍手血洗莫斯科音樂廳至少137死，俄指烏克蘭涉案

25/03/2024

．俄羅斯總統普京獲選連任數日，首都莫斯科郊區的「番紅花城市大廳」音樂廳遭受恐襲

．目前至少137人遇難，182人受傷，這是20多年來俄羅斯遭遇的最血腥恐襲

．伊斯蘭國(IS)承擔責任

 

俄羅斯總統普京獲選連任數日，首都莫斯科郊區的「番紅花城市大廳」音樂廳遭受恐襲，目前至少137人遇難，182人受傷。這是20多年來俄羅斯遭遇的最血腥恐襲，伊斯蘭國(IS)承擔責任。

 

　　俄羅斯總統普京獲選連任數日，首都莫斯科郊區的「番紅花城市大廳」音樂廳遭受恐襲，目前至少137人遇難，182人受傷。這是20多年來俄羅斯遭遇的最血腥恐襲，伊斯蘭國(IS)承擔責任。普京宣布周日（24 日）為全國哀悼日，外間正密切關注事件對俄烏戰爭局勢影響。

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　　目擊者稱，數名身穿迷彩服、未戴面罩的男子衝進大廳，近距離朝人開槍，並投擲燃燒彈。俄聯邦安全局稱，已抓獲11名涉案者，包括直接參與襲擊的全部4名恐襲分子。


　　俄情報部門稱，4人與鄰國有聯繫並使用了事先藏匿好的武器，實施恐怖襲擊後，試圖駕車逃跑並越過與烏邊境，烏克蘭一側為其準備了「窗口」。


　　俄羅斯人周日排著長隊為傷者獻血，許多人向音樂廳外的臨時紀念處獻上了鮮花和蠟燭。在主要機場和火車站加強安全防範之際，俄羅斯全國各地的人們聚集在一起悼念遇難者，電視頻道取消了娛樂節目以示敬意。

 

撰文:經濟通國金組

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