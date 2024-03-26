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以巴衝突 | 美國棄權，安理會終通過具約束力以巴停火決議

26/03/2024

．聯合國安理會周一以14個國家贊成，美國棄權，大比數通過一項決議，要求加沙地帶在齋戒月期間立即停火

．停火從而實現長期可持續休戰。聯合國秘書長副發言人哈克表示，決議具有約束力

．決議還要求立即釋放所有人質，緊急增加對加沙地帶的人道主義援助規模

 

以巴衝突 | 美國棄權，安理會終通過具約束力以巴停火決議

　　聯合國安理會周一（25日）以14個國家贊成，美國棄權，大比數通過一項決議，要求加沙地帶在齋戒月期間立即停火，從而實現長期可持續休戰。聯合國秘書長副發言人哈克表示，決議具有約束力

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　　該決議由阿爾及利亞、圭亞那、馬耳他、莫桑比克、塞拉利昂、斯洛文尼亞、瑞士、厄瓜多爾、日本和韓國起草，要求「在齋戒月期間立即停火，各方都應尊重，從而實現長期可持續的停火。」決議還要求立即釋放所有人質，緊急增加對加沙地帶的人道主義援助規模。


　　這是安理會自去年10月7日以來首次通過相關決議，此前美國已三度阻止安理會類似決議。哈克說，聯合國安理會的所有決議都是國際法，因此該決議與國際法一樣具有約束力。

 

撰文:經濟通國金組

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