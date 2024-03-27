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國際新聞 | 中企項目車輛在巴基斯坦遇恐襲致6死，中國強烈譴責

27/03/2024

．巴基斯坦一個由中國企業承建的水電站項目，有車輛於當時時間26日下午1時，在途中遭遇恐怖襲擊

．中國外交部發聲明，強烈譴責事件，要求巴方盡快徹查事件真相

．中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」兄弟，任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞

 

巴基斯坦一個由中國企業承建的水電站項目，有車輛於當時時間26日下午1時，在途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。

　　巴基斯坦一個由中國企業承建的水電站項目，有車輛於當時時間26日下午1時，在途中遭遇恐怖襲擊，造成5名中方人員、1名巴方人員遇難。中國外交部發聲明，強烈譴責事件，要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取切實有效措施，保護當地中國公民、機構和項目安全。發言人又指，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴和「鐵桿」兄弟，任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。

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　　巴基斯坦總理夏巴茲親自到中國駐巴基斯坦使館吊唁，強烈譴責此次恐襲事件，並表示恐怖分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。


　　中國駐巴基斯坦使領館強烈譴責這一恐怖主義行徑，對兩國遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問，正會同巴方全力推進事件善後處置工作。


　　事發在當地昨日下午1時許，一支接載中國工程師同建築工人的車隊，在西北部開伯爾普什圖省貝沙姆市，前往達蘇地區水壩工地途中，遭一名自殺襲擊者駕駛滿載炸藥的汽車撞擊，發生爆炸。

 

撰文：經濟通中國組

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