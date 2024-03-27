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國際新聞 | 可可豆期貨突破1萬美元紀錄高位，衝擊巧克力生產商

27/03/2024

可可豆期貨升至每噸1萬美元之上的紀錄高位

．紐約市場交投最活躍的期貨合約一度上漲4.1%，至每噸10047美元

．即將到來的復活節假期是巧克力消費高峰期，大宗商品市場與零售市場之間的時滯意味著，對消費者的影響主要將在後頭。

 

可可豆期貨升至每噸1萬美元之上的紀錄高位，延續今年令價格上升1倍的歷史性漲勢，推高2024年全年的巧克力成本。

 

　　可可豆期貨升至每噸1萬美元之上的紀錄高位，延續今年令價格上升1倍的歷史性漲勢，推高2024年全年的巧克力成本

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　　紐約市場交投最活躍的期貨合約一度上漲4.1%，至每噸10047美元。即將到來的復活節假期是巧克力消費高峰期，大宗商品市場與零售市場之間的時滯意味著，對消費者的影響主要將在後頭。


　　分析指，西非歉收令全球邁向連續第三年供應短缺。作為重要進口地區，歐盟即將生效的環保規定亦會加大可可豆獲取難度。


　　另一方面，可可豆加工商Blommer Chocolate Co宣布，即將關閉有85年歷史的芝加哥工廠，並裁員226人。此外，巧克力製造商百樂嘉利寶表示，該公司計劃關閉位於德國諾德施泰特和馬來西亞巴生港的工廠，並裁員2500人，約佔員工總數的18%。

 

撰文：經濟通國金組

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