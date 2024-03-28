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國際新聞 | 首爾巴士司機時隔12年大罷工，近98%車輛停運

28/03/2024

．韓國首爾公共巴士司機於周四（28日）淩晨4時啟動罷工

共有7210輛巴士停運，佔總數的97.6%

．為減輕罷工對市民造成的不便，首爾市已採取增加地鐵班次等緊急措施

 

國際新聞 | 首爾巴士司機時隔12年大罷工，近98%車輛停運

　　因勞資談判破裂，韓國首爾公共巴士司機於周四（28日）淩晨4時啟動罷工。共有7210輛巴士停運，佔總數的97.6%。為減輕罷工對市民造成的不便，首爾市已採取增加地鐵班次等緊急措施。

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　　這是首爾市公共巴士工會時隔12年再次罷工。勞資雙方前一天下午3時許，在首爾地方勞動委員會舉行最後談判，經過11個多小時的馬拉松式對話卻未能達成共識。


　　工會方面提出時薪上調12.7%的要求，資方則認為，與近5年物價和工資上漲率相比，這一要求不合理。

 

撰文：經濟通國金組

 

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