國際新聞 | 首爾巴士司機時隔12年大罷工，近98%車輛停運

．韓國首爾公共巴士司機於周四（28日）淩晨4時啟動罷工

． 共有7210輛巴士停運，佔總數的97.6%

．為減輕罷工對市民造成的不便，首爾市已採取增加地鐵班次等緊急措施

因勞資談判破裂，韓國首爾公共巴士司機於周四（28日）淩晨4時啟動罷工。共有7210輛巴士停運，佔總數的97.6%。為減輕罷工對市民造成的不便，首爾市已採取增加地鐵班次等緊急措施。

推薦閱讀：

【香港要聞】陳凱欣：小林製藥紅麴保健品事件屬警號，倡設登記制

日本最少2人服用小林製藥紅麴保健品後死亡，其中一名患者在服用紅麴補充劑大約3年後死於腎臟疾病.......

【香港要聞】小林製藥在香港回收「紅麴」相關產品

小林製藥在香港主動回收「紅麴」相關產品，呼籲市民停止服用



這是首爾市公共巴士工會時隔12年再次罷工。勞資雙方前一天下午3時許，在首爾地方勞動委員會舉行最後談判，經過11個多小時的馬拉松式對話卻未能達成共識。



工會方面提出時薪上調12.7%的要求，資方則認為，與近5年物價和工資上漲率相比，這一要求不合理。

撰文：經濟通國金組

2024-03-28｜業績期尾聲 仲係無得升？｜內銀業績期｜比亞迪系榮辱互見｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇