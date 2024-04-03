國際新聞 | 禽流感病毒在美國乳牛中傳播，影響乳製品供應

．禽流感病毒正在美國乳牛中傳播，引發人們對疫情爆發可能損害乳製品需求的擔憂。

．美國農業部表示，安全風險很小，但疫情的爆發令該行業感到不安

．美國最大的雞蛋生產商Cal-Maine Foods Inc在德州工廠發現病毒後，宣布工廠暫時停產

禽流感病毒正在美國乳牛中傳播，引發人們對疫情爆發可能損害乳製品需求的擔憂。

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美國農業部表示，安全風險很小，但疫情的爆發令該行業感到不安，牛和牛奶價格受到打擊。StoneX Group Inc分析師Dave Kurzawski表示，禽流感病毒對買家行為的影響尚不清楚。



美國農業部表示，在新墨西哥州和德州的5個牛群中發現禽流感。該病毒甚至感染德州一名曾與乳牛接觸的人。



與此同時，美國最大的雞蛋生產商Cal-Maine Foods Inc在德州工廠發現病毒後，宣布工廠暫時停產。



該公司在聲明中表示，近160萬隻母雞和33.7萬隻小母雞被人道毀滅。受事件影響，公司股價一度暴跌6.1%，創去年10月以來最大盤中跌幅。

撰文:經濟通國金組

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