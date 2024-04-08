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耶倫 | 李強晤耶倫，冀中美做夥伴而非對手

08/04/2024

．國務院總理李強7日上午，在北京人民大會堂會見美國財政部長耶倫

．李強表示，中方希望中美做夥伴而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏

．希望美方同中方更多相向而行，繼續落實好兩國元首重要共識，讓三藩市願景成為實景

 

國務院總理李強7日上午，在北京人民大會堂會見美國財政部長耶倫。李強表示，中方希望中美做夥伴而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏。希望美方同中方更多相向而行，繼續落實好兩國元首重要共識，讓三藩市願景成為實景。

　　

　　國務院總理李強7日上午，在北京人民大會堂會見美國財政部長耶倫。李強表示，中方希望中美做夥伴而不是對手，相互尊重、和平共處、合作共贏。希望美方同中方更多相向而行，繼續落實好兩國元首重要共識，讓三藩市願景成為實景。

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*耶倫：以負責任態度管控複雜關係*


　　美國財政部在耶倫和李強會面後，隨即發出聲明稱會晤「坦誠且富有成效」，　耶倫提出了美方關切的問題，包括中國的工業產能過剩及其可能對美國工人和企業產生的影響。聲明引述耶倫表示，作為世界兩個最大的經濟體，要向各自民眾和國際社會負責，以負責任態度管控複雜的關係，並且要相互合作，在世界面對的逼切挑戰展演出領導能力。她稱:「在過去一年，我們把雙邊關係維持得更為穩定，但這並不表示廻避我們之間的分歧，或是要逃避棘手的對話。而是說明只有坦誠溝通，才能取得進展。」



*李強：希望美方客觀和辯證看待產能問題*


　　李強指出，中美作為世界前兩大經濟體，經濟利益深度交融，加強經貿合作對雙方各自發展和全球經濟增長都具有重要意義。雙方要加強溝通，讓中美經貿合作穩定、順暢、高效，希望美方與中方一道，堅持公平競爭、開放合作的市場經濟基本準則，不把經貿問題泛政治化、泛安全化。要以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題。中國的新能源產業發展，將對全球綠色低碳轉型作出重要貢獻。中方願同美方在應對氣候變化等問題上加強政策協調，共同應對全球性挑戰。


　　李強又提到，中國國務院副總理何立峰過去兩日在廣州與耶倫進行很好的溝通，坦誠深入討論中美經濟領域的一些重點問題，取得一些建設性成效，他充分肯定耶倫及美國代表團的工作效率。

 

撰文:經濟通中國組

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