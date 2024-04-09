日本 | 福島四輪核污水排海儲量僅減1%，今年欲排放七次

．日本福島第一核電站自去年8月起經過4輪排海，截至4月4日仍存有132.6萬噸核污水，儲量僅減少約1%

．東電以此為理由，認為核污水儲罐仍然不足，計劃本年度將排海增至7次，排放約5.46萬噸

．根據東京電力公司周一（8日）提供的資料，福島核電站合共排放了3.12萬噸核污水

日本福島第一核電站自去年8月起經過4輪排海，截至4月4日仍存有132.6萬噸核污水，儲量僅減少約1%。東電以此為理由，認為核污水儲罐仍然不足，計劃本年度將排海增至7次，排放約5.46萬噸。

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根據東京電力公司周一（8日）提供的資料，福島核電站合共排放了3.12萬噸核污水，但同期又增加了約80噸及其他處理水，使得最終儲量僅減少了1.9萬噸。

撰文：經濟通國金組

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