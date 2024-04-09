  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

日本 | 福島四輪核污水排海儲量僅減1%，今年欲排放七次

09/04/2024

．日本福島第一核電站自去年8月起經過4輪排海，截至4月4日仍存有132.6萬噸核污水，儲量僅減少約1%

．東電以此為理由，認為核污水儲罐仍然不足，計劃本年度將排海增至7次，排放約5.46萬噸

．根據東京電力公司周一（8日）提供的資料，福島核電站合共排放了3.12萬噸核污水

 

日本 | 福島四輪核污水排海儲量僅減1%，今年欲排放七次

　　日本福島第一核電站自去年8月起經過4輪排海，截至4月4日仍存有132.6萬噸核污水，儲量僅減少約1%。東電以此為理由，認為核污水儲罐仍然不足，計劃本年度將排海增至7次，排放約5.46萬噸。

 

推薦閱讀：

【國際要聞】美政府修改電動車燃油規則，13個州決定控告政府

美國多個州分決定起訴能源部和環境保護局(EPA)，質疑政府修改計算電動車的石油當量燃油經濟性方式的規則.......

京東健康強調不會布局藥品研發，官宣醫藥健康商品「過期免費換」

京東健康(06618)日前發起一項藥品保健品消費調查問卷，由於問卷題目涉及新藥研發、臨床試驗、患者招募等內容.......

　　根據東京電力公司周一（8日）提供的資料，福島核電站合共排放了3.12萬噸核污水，但同期又增加了約80噸及其他處理水，使得最終儲量僅減少了1.9萬噸。

 

撰文：經濟通國金組

2024-04-09｜美國經濟難著陸？ | 金價屢破頂 金礦股部署策略| 夏季前部署電力股？ ｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

 

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

01693

璋利國際

0.067

異動股

02281

興瀘水務

0.540

異動股

02459

昇能集團

2.100

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01693 璋利國際
  • 0.067
  • 02281 興瀘水務
  • 0.540
  • 02459 昇能集團
  • 2.100
  • 09890 中旭未來
  • 30.000
  • 03848 浩森金融科技
  • 0.530
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 108.900
  • 目標︰$120.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.850
  • 目標︰$45.60
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 目標︰$75.00
  • 06690 海爾智家
  • 25.600
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.620
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 305.000
  • 00005 滙豐控股
  • 63.900
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 70.500
  • 00001 長和
  • 38.350
  • 00939 建設銀行
  • 4.880
報章貼士
  • 01448 福壽園
  • 4.980
  • 目標︰$6.80
  • 03808 中國重汽
  • 21.800
  • 目標︰$26.35
  • 00354 中國軟件國際
  • 4.860
  • 目標︰$5.60
熱炒概念股
即時重點新聞

09/04/2024 16:35  《盤後部署》恒指萬七關得而復失後市料整固，華潤醫藥上望6元

09/04/2024 16:13  恒指收升95點報16828，信義光能升逾5%，百度跌3.3%

09/04/2024 12:19  滙控以5.5億美元出售阿根廷業務，料錄10億美元稅前虧損

09/04/2024 09:58  李家超：已購入巴黎奧運及殘奧電視播映權，回應市民期望

09/04/2024 17:09  賴翠碧獲委任為會財局行政總裁，任期三年

09/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒４９億元，買中移動沽中芯

08/04/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】中銀降中海油服至「持有」，大和狠劈微盟七成目標

09/04/2024 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８３１１，兩個月至三個月均微軟５基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 創興3月個定存見5厘高息，渣打6個月4.08厘新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價連續第7日創歷史新高，招金獲花旗升目標可看高一線？新文章
人氣文章

新聞>國際動態

日本 | 福島四輪核污水排海儲量僅減1%，今年欲排放七次新文章
品味生活
生活
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】中央新輪巡視開鑼，央視反腐大劇贈興
人氣文章

著數速遞

垃圾徵費 | 綠綠賞限時7折換Carbon Wallet積分！積分平換$10咖啡券 / 港鐵單程車票 / 二手時裝$50券 / NUTTEA指定飲品！即學6 Steps兌換分數
人氣文章

騙局大拆解

iPhone用家注意！亞洲首現新型木馬程式專攻iOS！用2方法偷Face ID入侵銀行帳戶？網路安全公司教7招自保
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

香港出現「盛事」疲勞？Art Basel、Art Central、ComplexCon的成功，並非金錢可打造出來！香港如何固本培元恢復文化和經濟生機？
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門大師級廚師發辦！師徒四手聯乘壽司Omakase：肥美冰見寒鰤、蛇腹位大拖羅、大極上海膽、雙重鮮味毛蟹壽司，極致美味！壽司控盡興！
人氣文章

港女講男．妮洛

一腳踏兩船仲嫌第三者貪心？不求名份、不貪錢、不要禮物的小三，真的存在嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地醫療 | 港男患疝氣公院手術排足6年、私院需付8萬元！深圳求診醫保報銷僅自費2,000元做手術！北上體檢收費只有香港十分一？
人氣文章
拉筋入門：上班族打字用Mouse搬重物前臂痠痛僵硬！6個簡單動作，放鬆手臂、手腕、手掌手背肌肉筋膜！預防媽媽手、網球肘、高爾夫球肘 | 得閒拉筋 | 得閒Build肌 | 健康好人生
人氣文章
士多啤梨表皮、果肉顯微鏡下爬滿蟲！即睇清洗草莓5 Steps！浸泡前要落一種粉？新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/04/2024 18:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章生財有道09/04/2024
高息定存 | 創興3月個定存見5厘高息，渣打6個月4.08厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金