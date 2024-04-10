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國際新聞 | 美軍方指華破壞地區穩定，中方促美英澳停止挑事生非

10/04/2024

．美軍印太司令部司令阿基利諾(John Aquilino)周二(9日)表示，非常關注中國在南海針對菲律賓的行動

．尤其在仁愛礁的行為是危險及非法的，正破壞地區穩定

．他認為中國試圖通過武力擴展領土空間

 

美軍印太司令部司令阿基利諾(John Aquilino)周二(9日)表示，非常關注中國在南海針對菲律賓的行動，尤其在仁愛礁的行為是危險及非法的，正破壞地區穩定。他認為中國試圖通過武力擴展領土空間。

 

　　美軍印太司令部司令阿基利諾(John Aquilino)周二(9日)表示，非常關注中國在南海針對菲律賓的行動，尤其在仁愛礁的行為是危險及非法的，正破壞地區穩定。他認為中國試圖通過武力擴展領土空間

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　　近期，中菲在海上多次發生衝突，引發外界對海上衝突升級的擔憂。阿基利諾在悉尼的一家智庫研究所發表講話時表示，他非常關注仁愛礁海域中國海警船和菲律賓漁船發生的摩擦。他稱：「那麼接下來會發生什麼，他們想在這一地區走多遠？在該地區的其他地方，包括日本和馬來西亞，中國也有類似行動。」


　　阿基利諾也對中俄以及俄羅斯與北韓的「步調一致」表達了關切，認為「這些合作和聯繫確實是一個新局面和一個令人擔憂的問題」。


　　有關太平洋島國，他指中國正在實施經濟脅迫，並表示澳洲和美國正在增加對該地區的發展援助，其中包括已與中國達成安全協議的所羅門群島。

*中駐英使館促美英澳停止拼湊排他性「小圈子」*

　　另外，美英澳防長發表聯合聲明稱，正考慮與日本就「美英澳三方安全聯盟」(AUKUS)中的「先進能力」項目合作。


　　中國駐英國使館發言人表示，美英澳無視地區國家和國際社會對於核擴散風險的擔憂，執意推進三方安全夥伴聯盟，現在還誘拉部分國家入夥，勢必加大核擴散風險，加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定。中方對此表示嚴重關切、堅決反對。


　　中方敦促美英澳摒棄冷戰思維，停止拼湊排他性「小圈子」，停止在亞太挑事生非、製造陣營對抗，並奉勸日本深刻汲取歷史教訓，在軍事安全領域謹言慎行。

 

撰文：經濟通中國組

2024-04-10｜美通脹數據今晚出爐！最怕經濟太好？｜「窮人黃金」白銀可追落後？｜比特幣減半前哨戰｜嘉賓：熊麗萍｜開市Good Morning｜etnet

 

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