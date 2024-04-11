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美國減息 | 美國國債孳息率再創年內新高，10年期突破4.5厘

11/04/2024

．美國通脹數據推動美國國債孳息率飆升，並觸及年內新高

．在尾盤時，美債孳息率全線上升，對貨幣政策敏感的2年期國債孳息率大漲22個基點

．美國周三公布通脹數據前夕，利率期貨出現一筆規模創紀錄的看漲重注

 

美國減息 | 美國國債孳息率再創年內新高，10年期突破4.5厘

　　美國通脹數據推動美國國債孳息率飆升，並觸及年內新高。

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　　在尾盤時，美債孳息率全線上升，對貨幣政策敏感的2年期國債孳息率大漲22個基點，10年期國債孳息率亦自去年11月以來首次突破4.5厘。


　　此外，美國周三公布通脹數據前夕，利率期貨出現一筆規模創紀錄的看漲重注。不過，最終公布的數據強於預期，引發市場震盪，預計這一押注損失5000萬美元。


　　另一方面，渣打全球G-10外匯研究主管Steve Englander在報告中表示，該行現時預測聯儲局在2024年將減息兩次、每次25個基點，預計減息可能會在7月啟動。與此同時，儘管最新報告顯示通脹居高不下，但美國總統拜登表示，他仍然預計聯儲局將會在年底前減息。


　　數據方面，美國3月份預算赤字為2365億美元，去年同期赤字為3784億美元。

 

撰文：經濟通國金組

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