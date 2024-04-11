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國際 | 岸田訪白宮，拜登：「美日同盟成立以來最重大升級」

11/04/2024

．美國總統拜登周三（10日）在白宮接見日本首相岸田文雄，雙方宣布深化安全關係

．拜登稱，「美日同盟是美國最重要的資產。」

．美國和日本軍方之間加強互通性，是「自美日同盟成立以來最重大的升級」

國際 | 岸田訪白宮，拜登：「美日同盟成立以來最重大升級」

 

　　美國總統拜登周三（10日）在白宮接見日本首相岸田文雄，雙方宣布深化安全關係。拜登稱，「美日同盟是美國最重要的資產。」美國和日本軍方之間加強互通性，是「自美日同盟成立以來最重大的升級」。

 

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　　拜登和岸田指中國軍事擴張構成「危險」，宣布了一系列旨在加強國防和情報合作的舉措，項目範圍從導彈到登月。兩國將改善各自的軍事指揮管理系統，組成一個工業委員會來共同研發武器，與澳洲建立聯合導彈防禦系統網絡，並與英國開始聯合演習等。


　　拜登和岸田周四（11日）也將與菲律賓總統小馬科斯舉行三邊峰會。此前美國陸軍太平洋司令部表示，美國有意在今年年底之前於亞太地區部署中程彈道導彈。這將是自美蘇於1987年簽署中導條約以來，美國首次向亞太地區部署該類導彈。

 

撰文：經濟通國金組

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