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國際 | 美國殺妻案主角O.J.辛普森去世

12/04/2024

．美國前美式足球運動員O. J. 辛普森(O. J. Simpson)去世，終年76歲

．辛普森家人表示，他於4月10日死於癌症，臨終時子女和孫子都在身旁

．辛普森在殺妻案獲判無罪十餘年後，因綁架和持械行劫罪被判刑9年，2017年刑滿出獄

 

國際 | 美國殺妻案主角O.J.辛普森去世

　　1990年代被控殺害前妻，之後無罪釋放的美國前美式足球運動員O. J. 辛普森(O. J. Simpson)去世，終年76歲。

 

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　　辛普森家人表示，他於4月10日死於癌症，臨終時子女和孫子都在身旁。辛普森在殺妻案獲判無罪十餘年後，因綁架和持械行劫罪被判刑9年，2017年刑滿出獄。

 

撰文：經濟通國金組

2024-04-12｜內地3月數據見真章 難助港股發力上？｜分析科技股｜汽車行業前景｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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