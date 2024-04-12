國際 | 美國殺妻案主角O.J.辛普森去世
12/04/2024
．美國前美式足球運動員O. J. 辛普森(O. J. Simpson)去世，終年76歲
．辛普森家人表示，他於4月10日死於癌症，臨終時子女和孫子都在身旁
．辛普森在殺妻案獲判無罪十餘年後，因綁架和持械行劫罪被判刑9年，2017年刑滿出獄
1990年代被控殺害前妻，之後無罪釋放的美國前美式足球運動員O. J. 辛普森(O. J. Simpson)去世，終年76歲。
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辛普森家人表示，他於4月10日死於癌症，臨終時子女和孫子都在身旁。辛普森在殺妻案獲判無罪十餘年後，因綁架和持械行劫罪被判刑9年，2017年刑滿出獄。
撰文：經濟通國金組
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