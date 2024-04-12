俄烏開戰 | 烏克蘭扎波羅熱核電站遭襲，原子能機構召開緊急會議

．聯合國的原子能監管機構在維也納召開緊急會議，商討被俄羅斯佔領的烏克蘭核電站所面臨的事故風險

．原子能機構總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)表示，不論幕後是誰，他們都是在玩火，襲擊對安全構成重大危險

聯合國的原子能監管機構在維也納召開緊急會議，商討被俄羅斯佔領的烏克蘭核電站所面臨的事故風險。

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國際原子能機構(IAEA)的外交官於周四(11日)會晤，討論歐洲最大核設施的安全問題。此前，位於烏克蘭扎波羅熱市以南的核設施遭到一連串的武裝無人機襲擊。



原子能機構總幹事格羅西(Rafael Mariano Grossi)表示，不論幕後是誰，他們都是在玩火，襲擊對安全構成重大危險。



俄羅斯國家原子能公司於2022年9月接管扎波羅熱，當地有6個反應堆，為烏克蘭提供5分之1的電力。IAEA一個月前以擔憂安全逐漸惡化為由，正式要求俄羅斯將核電站歸還給烏克蘭。

撰文：經濟通國金組

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