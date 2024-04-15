以巴衝突 | 市場關注中東戰事發展，伊朗稱對以色列空襲告一段落

．伊朗上周末對以色列發動報復性空襲後，外間正緊密關注以方反應及對本周金融市場的影響

．外電引述美國官員稱，伊朗已通知美國，對以色列的打擊已告一段落，不會發動新的攻勢

伊朗上周末對以色列發動報復性空襲後，外間正緊密關注以方反應及對本周金融市場的影響。外電引述美國官員稱，伊朗已通知美國，對以色列的打擊已告一段落，不會發動新的攻勢。

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空襲發生後，美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡通了電話。拜登說，美國對以色列安全的承諾堅不可摧，但美國不會支持以色列反擊伊朗。



伊朗革命衛隊上周六（13日）夜至周日（14日）凌晨發動空襲，是歷來首次攻擊以色列領土，報復以色列月初摧毀伊朗駐敘利亞領事館。



以色列軍方發言人周日表示，伊朗發射了200多枚彈道導彈、巡航導彈和攻擊無人機。但未造成重大傷亡，一名10歲女孩受重傷，一個軍事基地受到輕微損壞。

撰文：經濟通採訪組

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