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電動車 | 特斯拉全球裁員逾10%，兩高層離職，股價再挫3%

16/04/2024

．特斯拉電動車需求疲軟，導致該公司在全球裁員逾10%，是其有史以來最大規模裁員

．外電引述知情人士透露，一些部門的裁員比例接近20%

 

電動車 | 特斯拉全球裁員逾10%，兩高層離職，股價再挫3%

　　特斯拉電動車需求疲軟，導致該公司在全球裁員逾10%，是其有史以來最大規模裁員。外電引述知情人士透露，一些部門的裁員比例接近20%。CEO馬斯克的兩位重要副手也已離職。

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　　特斯拉股價周一（15日）下跌逾3%。該股今年已下跌33%。特斯拉高級副總裁Drew Baglino在社交媒體平台X上表示，自己已經離開特斯拉。Baglino是特斯拉最高層管理人員之一，負責電池、引擎和能源產品的工程和技術開發。


　　他在特斯拉工作了18年，曾經參與主持業績電話會，還和馬斯克一起出席過多個活動，包括一年前的特斯拉投資者日。除了Baglino外，負責公共政策和商業發展的副總裁Rohan Patel也已離職。馬斯克對兩人表達了感謝。

 

撰文：經濟通國金組

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