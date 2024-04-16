電動車 | 特斯拉全球裁員逾10%，兩高層離職，股價再挫3%

．特斯拉電動車需求疲軟，導致該公司在全球裁員逾10%，是其有史以來最大規模裁員

．外電引述知情人士透露，一些部門的裁員比例接近20%

特斯拉電動車需求疲軟，導致該公司在全球裁員逾10%，是其有史以來最大規模裁員。外電引述知情人士透露，一些部門的裁員比例接近20%。CEO馬斯克的兩位重要副手也已離職。

推薦閱讀：

自2018年12月華為財務長孟晚舟在加拿大被捕後，中國和加拿大之間的關係跌落冰點，而據多家外媒報道........

京東黑板報微信公眾號昨宣布，京東(09618)創始人、董事局主席劉強東將用AI數字人的形式開啟直播.........



特斯拉股價周一（15日）下跌逾3%。該股今年已下跌33%。特斯拉高級副總裁Drew Baglino在社交媒體平台X上表示，自己已經離開特斯拉。Baglino是特斯拉最高層管理人員之一，負責電池、引擎和能源產品的工程和技術開發。



他在特斯拉工作了18年，曾經參與主持業績電話會，還和馬斯克一起出席過多個活動，包括一年前的特斯拉投資者日。除了Baglino外，負責公共政策和商業發展的副總裁Rohan Patel也已離職。馬斯克對兩人表達了感謝。

撰文：經濟通國金組

2024-04-16｜恒指16400點繼續有支持？｜五一假期將至 可留意賭股？｜中特估仲有得炒？｜嘉賓：潘鐵珊｜開市Good Morning｜etnet

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇