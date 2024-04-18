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炒魷魚 | 傳瑞銀將進行新一輪裁員，全球投資銀行部門刪百職位

18/04/2024

．外電引述知情人士透露，瑞銀計劃進行新一輪裁員，預計將影響該公司全球投資銀行部門的100多個職位

．瑞銀收購瑞信後的全球員工數量增加了約4.5萬人，至約12萬人

 

炒魷魚 | 傳瑞銀將進行新一輪裁員，全球投資銀行部門刪百職位

　　外電引述知情人士透露，瑞銀計劃進行新一輪裁員，預計將影響該公司全球投資銀行部門的100多個職位。瑞銀發言人不予置評。

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　　因信息未公開而要求匿名的知情人士表示，瑞銀在收購瑞信後繼續精簡人手，將在未來數周推行。除全球投資銀行部門外，預計財富管理和市場部門也將裁員。


　　瑞銀收購瑞信後的全球員工數量增加了約4.5萬人，至約12萬人。該行此前稱，其目標是在未來幾年節省約60億美元的人力成本。

 

撰文：經濟通國金組

 

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