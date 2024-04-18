炒魷魚 | 傳瑞銀將進行新一輪裁員，全球投資銀行部門刪百職位

．外電引述知情人士透露，瑞銀計劃進行新一輪裁員，預計將影響該公司全球投資銀行部門的100多個職位

．瑞銀收購瑞信後的全球員工數量增加了約4.5萬人，至約12萬人

外電引述知情人士透露，瑞銀計劃進行新一輪裁員，預計將影響該公司全球投資銀行部門的100多個職位。瑞銀發言人不予置評。

推薦閱讀：

資本策略地產(00497)旗下彌敦道「TOPSIDE RESIDENCES 高臨」今日舉行新聞發布會。資本策略地產執行董事何樂輝預計.......

港交所(00388)新任行政總裁陳翊庭發表網誌表示，未來會聚焦四大重點包括持續發揮「連接中國與世界」的獨特優勢.......

因信息未公開而要求匿名的知情人士表示，瑞銀在收購瑞信後繼續精簡人手，將在未來數周推行。除全球投資銀行部門外，預計財富管理和市場部門也將裁員。



瑞銀收購瑞信後的全球員工數量增加了約4.5萬人，至約12萬人。該行此前稱，其目標是在未來幾年節省約60億美元的人力成本。

撰文：經濟通國金組

2024-04-18｜環球熊市下恒指萬六攻防戰 好友幾時反攻？｜美國或再推「301」條款 撈車股有風險？｜濠賭股繼續捱打｜嘉賓：林家亨｜開市Good Morning｜etnet

全新節目《說說心理話》青少年不可以戀愛！？真實個案講述驚心動魄經歷► 即睇