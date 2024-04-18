杜拜遭遇逾半世紀最嚴重雨災，城市被淹航班停飛

．杜拜自周三(17日)起，遭遇逾半世紀以來最嚴重雨災，導致全城陷入癱瘓，至少一人死亡

．杜拜新聞辦公室表示，當地遭遇了1949年有記錄以來最嚴重的傾盆大雨

杜拜自周三(17日)起，遭遇逾半世紀以來最嚴重雨災，導致全城陷入癱瘓，航班受到嚴重干擾，道路上大批汽車被淹，至少一人死亡。

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杜拜新聞辦公室表示，當地遭遇了1949年有記錄以來最嚴重的傾盆大雨，雨水灌入昂貴的住宅和地下停車場，導致一些建築物停電，居民生活陷入混亂。



世界上最繁忙的機場之一、杜拜機場航班嚴重受阻，最大國際航空公司阿聯酋航空表示，停止辦理當天的乘客登機手續。

撰文：經濟通國金組

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