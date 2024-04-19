以巴衝突 | 德黑蘭南部軍事重鎮傳爆炸聲，中東航班繞開伊朗西部

．伊朗媒體報道，伊朗中部城市伊斯法罕(Isfahan)的空軍基地和伊斯法罕機場附近，當地時間周五凌晨傳出爆炸聲，原因尚不清楚

．以色列空襲：伊朗導彈基地傳爆炸聲，各地航班停頓

伊朗媒體報道，伊朗中部城市伊斯法罕(Isfahan)的空軍基地和伊斯法罕機場附近，當地時間周五凌晨傳出爆炸聲，原因尚不清楚。消息傳出後，阿聯酋航空和FLYDUBAI繞开伊朗西部飛行。伊斯法罕位於伊朗首都德黑蘭南部350公里。

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另據以色列媒體報道，除伊斯法罕外，敍利亞南部的蘇威達省(As-Suwayda)、伊拉克的巴格達地區和巴比倫省(Babil)，周五凌晨都聽到爆炸聲。

＊以色列空襲：伊朗導彈基地傳爆炸聲，各地航班停頓＊

以色列疑似對伊朗發動大規模空襲，外媒引述伊朗消息稱，繼今晨除該國中部城市伊斯法罕外，設有導彈基地的西北部城市塔普里茲(Tabriz)也傳出爆炸聲。伊朗各地航班停止起降，進入航空管制，西部已列為禁飛區。

＊美媒指以色列空襲前一天通知華府，伊朗指核設施安全＊

《彭博社》報道稱，以色列在發動空襲前，已提前於周四（18日）通知美國，會在24至48小時內將對伊朗發動還擊。美國國家安全委員會和國防部發言人拒絕發表評論。另外，伊朗國家電視台引述未具名人士的話報道稱，該國在伊斯法罕的核子基礎設施完全安全。伊朗在多個城市啟動防空系統，並在伊斯法罕上空擊落了3架無人機。

撰文：經濟通國金組

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