日圓 | 日本通脹降溫超預期，貨幣政策會議將於下周召開

．日本消費通脹放緩超過預期，仍然高於日本央行的通脹目標

．日本總務省周五發布數據，3月份不包括生鮮食品的消費者價格(CPI)按年上漲2.6%，低於2月份2.8%的漲幅

日本消費通脹放緩超過預期，仍然高於日本央行的通脹目標。日本總務省周五發布數據，3月份不包括生鮮食品的消費者價格(CPI)按年上漲2.6%，低於2月份2.8%的漲幅，普遍預期為上漲2.7%。剔除生鮮食品和能源價格的CPI按年上漲2.9%，預估為上漲3%。

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此外，根據《彭博社》調查，愈來愈多的經濟師預計日本央行將在10月再次加息，下周料將按兵不動，其中大部分經濟師也將7月提前加息視為一種風險情境假設。



54名經濟師中有53名預計，日本央行在本月26日結束的為期兩天會議上不會調整政策。約41%的受訪者預計10月是日本央行下次加息的時間，比例高於3月18日至19日會議幾天後進行的一項調查中顯示的26%。



日圓匯價方面，日本財務大臣鈴木俊一表示，日本與美國的利率差距只是壓抑日圓的眾多因素之一，匯率水平不僅取決於利率差距，還取決於經濟狀況、市場情緒和投機等多種因素。他表示，貨幣問題不在G20會議議程上，因此他未在會中提出這個議題。

撰文：經濟通國金組

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