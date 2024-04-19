中東 | 伊斯法罕半天下

今日（19日）早上傳來以色列攻擊伊朗城市伊斯法罕，報復較早前伊朗出動無人機和導彈攻擊以色列。中東局勢轉趨緊張，市場避險情緒升溫，國際油價和金價應聲上揚，6月紐約期油重上85美元一桶，6月紐約期金一度升至2433美元一盎司，亞太區股市特別是日股和台股應聲下挫。市場擔心，一旦中東局勢失控，勢對全球政治經濟帶來難以承受的後果。幸好。後來有消息說，是次攻擊並未造成大損失，市場的情緒才稍微放鬆了下來。

今早以色列向伊朗發動空襲，有建築物著火並冒出濃煙。（網上片段截圖）





古波斯名城



這次以色列對伊斯法罕的攻擊，不但牽動全球政經界的神經，也牽動筆者的神經。這次攻擊的不僅僅是伊朗的一個城市、一個核能基地，而是一個著名的歷史和文化名城。伊朗有句諺語「伊斯法罕半天下」就是出自這裏，訴說的就是這座古城曾經的繁華，描繪的就是古代波斯的富足與強盛。伊斯法罕始相傳始建於公元前11世紀至7世紀時期的米底王國，也有說是始建於公元前5世紀至公元前4世紀的阿契美尼德王朝，但更明確是在阿契美尼德王朝和安息帝國時期，伊斯法罕就已經是古代波斯集政治、經濟、宗教與文化於一身的重要都城。



橫貫東西的十字路口



伊斯法罕位於伊朗中部，北連首都德黑蘭，再通裏海；南接伊朗另一名城設拉子；再通波斯灣；東往伊朗第二大城馬什哈德，再通往古代絲綢之路；西往巴格達、大馬士革等，再通東地中海。正因為處於古代東西南北的貿易十字路口，如此得天獨厚的位置，使伊斯法罕終於在公元1051至1118年被塞爾柱帝國定為首都，開始了輝煌的時代。只可惜，隨著塞爾柱帝國的覆亡，伊斯法罕的鋒芒漸漸被大不里士和加兹溫所取代。更不幸的是，這座文化古城曾在14世紀被帖木兒帝國屠城。



伊斯法罕的輝煌



也許沒有人會想到，毀於一旦的伊斯法罕就像鳳凰涅槃一樣浴火重生。公元1598年，幸運之神再次降臨這座名城。當時的薩非王朝統治者阿拔斯一世決定遷都伊斯法罕，並召來天下能工巧匠，將這座都城建為當時世界上最大、最繁盛、最美麗的城市之一。在全盛時期吸引了各國商賈，匯聚了天下名士。如今城內著名的建築，包括伊瑪目清真寺、伊瑪目廣場、四十柱宮、阿里加普宮、哈柱橋、三十三孔橋等，每一座建築都巧奪天工。

伊瑪目清真寺（美聯社）



筆者去過中東兩次，曾到訪埃及看金字塔，也去過耶路撒冷看古城，就是沒有到過伊斯法罕！希望以伊雙方克制，讓這些代表著古代人類智慧、滲透了多少人汗水的古建築與古文化能夠流傳下來，讓我們將來有機會親眼目睹這座城市昔日的輝煌，體驗一下「伊斯法罕半天下」的氣勢。

撰文：經濟通國金組

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