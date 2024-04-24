電動車 | 特斯拉計劃在美國德州和加州裁員超過6000人

．特斯拉計劃在美國德州和加州裁員超過6000人，繼續執行馬斯克全球裁員逾10%的計劃

．此次裁員包括公司總部所在地奧斯汀的2688名工人及加州多個工廠的3332人

特斯拉計劃在美國德州和加州裁員超過6000人，繼續執行馬斯克全球裁員逾10%的計劃。此次裁員包括公司總部所在地奧斯汀的2688名工人及加州多個工廠的3332人。

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此外，特斯拉公布第一季度業績，毛利率17.4%，去年同期19.3%，預估16.5%。調整後每股收益0.45美元，去年同期0.85美元，預估0.52美元。營收213億美元，按年下降8.7%，預估223億美元。



與此同時，特斯拉表示，將加快新車型的推出速度。此前該公司稱將在2025年下半年開始生產。

撰文:經濟通國金組

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