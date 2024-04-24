抖音 | 美參議院通過強制字節跳動剝離TikTok法案

．當地時間4月23日美國參議院大比數通過價值950億美元的對外援助法案，捆綁表決的包括字節跳動須在9個月內出TikTok，否則這個App會在美國被禁

．有關法案指明，若TikTok繼續由其中國母公司字節跳動（Bytedance）控制，將禁止TikTok在美國使用

當地時間4月23日美國參議院大比數通過價值950億美元的對外援助法案，涉及對烏克蘭、以色列等提供援助，捆綁表決的包括字節跳動須在9個月內出TikTok，否則這個App會在美國被禁。總統拜登將在當地時間明日簽署，成為法律。有關法案指明，若TikTok繼續由其中國母公司字節跳動（Bytedance）控制，將禁止TikTok在美國使用。

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早前美國眾議院已通過強制TikTok剝離美國資產的法案，為使其迅速通過，法案納入一籃子對外援助法案綑綁式表決。新法案通過調整出售期限至不超過270天，並賦予總統90天的延期權力，把字節跳動出售TikTok的期限延長到大約一年。



不過，TikTok將就有關法案向法院提出訴訟，TikTok美洲地區公共政策主管Michael Beckerman指，拜登在法案上簽字，將意味開啟一段漫長旅程，而非結束旅程。

撰文：經濟通中國組

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