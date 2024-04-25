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抖音 | 拜登簽署涉強制TikTok剝離法案，即時生效

25/04/2024

．美國總統拜登周三表示，他當日已經簽署總值950億美元的對外援助法案，即時生效，使法案正式成為法例

．法案包括4部分，涉對烏克蘭、以色列及印太地區的撥款援助，還捆綁一項強制社交平台TikTok由中國母公司字節跳動剝離的條款

 

美國總統拜登周三(24日)表示，他當日已經簽署總值950億美元的對外援助法案，即時生效，使法案正式成為法例。法案包括4部分，涉對烏克蘭、以色列及印太地區的撥款援助，還捆綁一項強制社交平台TikTok由中國母公司字節跳動剝離的條款。

　　美國總統拜登周三(24日)表示，他當日已經簽署總值950億美元的對外援助法案，即時生效，使法案正式成為法例。法案包括4部分，涉對烏克蘭、以色列及印太地區的撥款援助，還捆綁一項強制社交平台TikTok由中國母公司字節跳動剝離的條款。

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　　法案規定，字節跳動有近一年時間出售TikTok，否則該App將在美國被禁。而TikTok方面亦於同日發表聲明指，有關法例違憲，「我們將在法庭上挑戰它」，揚言抗爭到底。


　　美國國會參議院周二以大比數贊成票通過上述援助法案，美國政府將向烏克蘭提供約610億美元軍事援助、向以色列提供約260億美元軍援以及為台灣等印太盟友提供約80億美元。拜登發表講話指，這套法例將令到美國和世界更安全，亦讓美國在世界上繼續保持領導地位。

 

TikTok表示自願暫停獎勵功能，以緩和歐盟擔憂＊

 

　　字節跳動旗下短片平台TikTok周三在社交平台X表示，TikTok將自願暫停其新應用程式TikTok Lite的獎勵功能，以緩和歐盟的擔憂。歐盟執委會要求TikTok在今天之前解決其對獎勵功能可能使兒童上癮的擔憂，否則將暫時中止該功能。


　　TikTok在X上表示，TikTok一直尋求與歐盟執委會和其他監管機構進行建設性的溝通，因此在解決他們提出的問題時，TikTok將自願暫停TikTok Lite中的獎勵功能。


　　歐盟內部市場執委布萊頓(Thierry Breton)已對TikTok展開了兩次調查，他就TikTok暫停功能一事，在一份聲明中表示，歐盟針對TikTok平台成癮風險的調查仍在繼續，包括調查TikTok Lite的推出是否符合DSA的規定，「我們的孩子不是社交媒體的小白鼠」。


　　TikTok本月在法國和西班牙推出新版TikTok Lite，並附帶「獎勵計劃」(Task and Reward Lite)，對用戶觀看特定影片、點讚、追蹤、邀請朋友加入等行為提供積分獎勵，可兌換網絡購物禮券等實質報酬。歐盟執委會認為，Tiktok這項獎勵計劃在推出前並未對可能的風險做到盡責評估，尤其是使兒童上癮、危害用戶心理健康的風險。歐盟執委會正利用數字服務法(DSA)的規則，迫使大型網絡公司採取更多措施，解決其平台上的非法和有害內容問題；TikTok因其對兒童的影響而成為眾矢之的。

 

撰文：經濟通中國組

 

 

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