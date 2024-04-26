中美 | 美聯邦通信委員會禁止中國的電信商提供美國寬頻服務

．美國聯邦通信委員會(FCC)周四(25日)表示，將命令中國電信、中國聯通以及中國移動的美國分公司停止在美國的固定或移動寬頻互聯網業務

．FCC表示，正要求這些中國運營商在周四批准的網絡中立命令生效之日起60天內中止服務

據《路透》報道，美國聯邦通信委員會(FCC)周四(25日)表示，將命令中國電信、中國聯通以及中國移動的美國分公司停止在美國的固定或移動寬頻互聯網業務。

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FCC表示，正要求這些中國運營商在周四批准的網絡中立命令生效之日起60天內中止服務。這項命令也適用於中國電信企業Pacific Networks及其全資子公司ComNet。FCC此前曾禁止這些公司提供電信服務，美國法院維持了這些決定。



FCC主席羅森沃塞爾表示，有證據顯示這些中國電信營運商在美國提供寬頻服務。FCC以國家安全疑慮為由，撤銷或拒絕中國企業提供美國電信服務的權利。FCC之前稱，這些中國電信營運商「受到中國政府的利用、影響和控制」。FCC委員指，中國電信的官網顯示，這家企業在美國經營26個「網路連接點」（POP），並提供主機代管、寬頻、IP傳輸和資料中心服務等。FCC擔心，中國存取通常位於資料中心的網路連接點會影響國安。



報道指，上述電信企業並未立即回應置評要求。

撰文：經濟通中國組

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