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歐盟據報調查中國補貼醫療設備等產品，影響公平競爭

06/05/2024

．外電報道指，歐盟將調查中國在醫療設備進口方面的情況，以確保市場有公平競爭及避免受到不當的干擾

．報道稱，歐盟也會調查中企在向歐盟出口包括太陽能板及風電裝置等新能源產品時，有否得到不公平的政府補貼，以致歐盟業界處於不公平競爭

 

歐盟據報調查中國補貼醫療設備等產品，影響公平競爭

　　外電報道指，歐盟將調查中國在醫療設備進口方面的情況，以確保市場有公平競爭及避免受到不當的干擾。

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　　報道稱，歐盟也會調查中企在向歐盟出口包括太陽能板及風電裝置等新能源產品時，有否得到不公平的政府補貼，以致歐盟業界處於不公平競爭。


　　另一方面，美國太陽能設備製造商上月底已提交請願書，要求拜登政府對來自4個亞洲國家的中資生產的太陽能組件徵收新關稅。

 

撰文:經濟通中國組

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