大國博弈 | 馮德萊恩稱與習近平會談時會敦促中方公平競爭

馮德萊恩在與習近平舉行會談前表示，會敦促中方進行公平的競爭。

馮德萊恩亦重申歐盟的立場是去風險，但不是要與中國脫勾。

中國國家主席習近平昨日抵法展開歐洲國事訪問之旅，將與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三邊會談。

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馮德萊恩在與習近平舉行會談前表示，會敦促中方進行公平的競爭。她指出，歐盟必須採取行動，確保競爭是公平而不是被扭曲。她又提到之前與習近平會面時，已明確表示目前市場准入的不平衡是不可持續的，有需要得到解決。她將鼓勵中方在短期內解決產能過剩問題，而歐盟亦會與其他經濟體合作。



馮德萊恩亦重申歐盟的立場是去風險，但不是要與中國脫勾。她說，歐盟對與中國的關係非常清楚，中歐關係是最複雜的關係之一，但也是最重要的關係之一。

撰文：經濟通中國組

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