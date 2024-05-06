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俄烏開戰 | 俄內務部通緝澤連斯基，分析：否認其繼續執政合法性

06/05/2024

  • 俄羅斯內務部於當地時間上周六(4日)，將烏克蘭總統澤連斯基及多名政要列入通緝名單，但沒有說明他們觸犯何種罪行

  • 通緝澤連斯基等人是要否定烏克蘭現政府的合法性

 

俄烏開戰| 俄內務部通緝澤連斯基，分析：否認其繼續執政合法性

　　俄羅斯內務部於當地時間上周六(4日)，將烏克蘭總統澤連斯基及多名政要列入通緝名單，但沒有說明他們觸犯何種罪行。俄媒分析指，通緝澤連斯基等人是要否定烏克蘭現政府的合法性。

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　　俄內務部的通緝數據庫顯示，除澤連斯基外，前總統波羅申科、陸軍司令帕夫柳克、前內務部長阿瓦科夫、前外長克利姆金、前議長格羅伊斯曼、前國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫、烏克蘭前信息政策部長斯特茨等人也被列入通緝名單。


　　俄媒分析指，由於澤連斯基的總統任期將在本月21日屆滿，俄對其發出通緝令是否認其繼續執政的合法性。

 

撰文：經濟通市場國金組

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