俄烏戰爭 | 普京日內第五次宣誓就職總統，俄核演習威懾北約

．俄羅斯國家元首就職典禮將於周二（7日）本港時間下午5時許，在克里姆林宮舉行，普京將第五次宣誓就職總統

．普京在此前一日下令，俄羅斯軍隊在近期舉行「戰術核武器演習」

俄羅斯國家元首就職典禮將於周二（7日）本港時間下午5時許，在克里姆林宮舉行，普京將第五次宣誓就職總統。普京在此前一日下令，俄羅斯軍隊在近期舉行「戰術核武器演習」。分析指，此舉是警告西方勿直接捲入烏克蘭戰場。

推薦閱讀：

俄羅斯國家元首就職典禮將於周二（7日）本港時間下午5時許，在克里姆林宮舉行，普京將第五次宣誓就職總統......

食環署食安中心發言人今日表示，有關《輸內地香港製造食品安全監管及口岸便利通關合作協議》的新措將於5月21日推出......

俄軍總參謀部開始為演習做準備，涉及南部軍區導彈部隊、航空兵和海軍，將準備和使用戰術核武器。俄外交部發表聲明稱，期待本次演習令頭腦發熱的西方領袖冷靜下來，阻止他們協助基輔政權，捲入與俄羅斯的直接武力對抗。

俄軍事專家分析指，有必要發出明確信號，北約不要干涉烏克蘭衝突，否則俄羅斯將使用戰術核武器。



*美國士兵在俄境內被捕*



另外，美國陸軍發言人周一（6日）表示，一名美軍士兵在俄羅斯遠東因「刑事不當行為」指控被拘留，令美俄兩國關係更趨緊張。美軍聲明指，涉事士兵本月2日在符拉迪沃斯托克，被俄當局拘留。聲明沒有透露這名軍人的資料，消息指涉事者是名34歲駐韓美軍士兵，是自行前往俄羅斯。

美國國務院發言人證實一名美國公民被拘留，重申了對美國公民不要前往俄羅斯的旅行警告，並再次敦促在俄國境內美國公民立即離開。

撰文：經濟通國金組

2024-05-07｜港股若回調可低吸？｜光伏股升勢屬「虛火」？｜中芯現雙底或回升？｜嘉賓：黃瑋傑｜開市Good Morning｜etnet

【你點睇】五一黃金周逾75萬人訪港，不少遊客到「打卡位」體驗香港文化，你認為當局應如何推廣本港特色文化遊？► 立即投票