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俄烏戰爭 | 普京日內第五次宣誓就職總統，俄核演習威懾北約

07/05/2024

．俄羅斯國家元首就職典禮將於周二（7日）本港時間下午5時許，在克里姆林宮舉行，普京將第五次宣誓就職總統

．普京在此前一日下令，俄羅斯軍隊在近期舉行「戰術核武器演習」

 

俄烏戰爭 | 普京日內第五次宣誓就職總統，俄核演習威懾北約

　　俄羅斯國家元首就職典禮將於周二（7日）本港時間下午5時許，在克里姆林宮舉行，普京將第五次宣誓就職總統。普京在此前一日下令，俄羅斯軍隊在近期舉行「戰術核武器演習」。分析指，此舉是警告西方勿直接捲入烏克蘭戰場。

 

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　　俄軍總參謀部開始為演習做準備，涉及南部軍區導彈部隊、航空兵和海軍，將準備和使用戰術核武器。俄外交部發表聲明稱，期待本次演習令頭腦發熱的西方領袖冷靜下來，阻止他們協助基輔政權，捲入與俄羅斯的直接武力對抗。

 

　　俄軍事專家分析指，有必要發出明確信號，北約不要干涉烏克蘭衝突，否則俄羅斯將使用戰術核武器。


*美國士兵在俄境內被捕*

 


　　另外，美國陸軍發言人周一（6日）表示，一名美軍士兵在俄羅斯遠東因「刑事不當行為」指控被拘留，令美俄兩國關係更趨緊張。美軍聲明指，涉事士兵本月2日在符拉迪沃斯托克，被俄當局拘留。聲明沒有透露這名軍人的資料，消息指涉事者是名34歲駐韓美軍士兵，是自行前往俄羅斯。

 

　　美國國務院發言人證實一名美國公民被拘留，重申了對美國公民不要前往俄羅斯的旅行警告，並再次敦促在俄國境內美國公民立即離開。

撰文：經濟通國金組

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