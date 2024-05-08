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抖音 | TikTok狀告美國政府違憲，打響法律戰第一槍

08/05/2024

．TikTok及母公司字節跳動當地時間周二（7日）狀告美國政府，首度對總統拜登簽署的強制剝離法案提出挑戰

．美媒分析指，這場官司涉及言論自由權，與國家安全利益之爭，可能曠日持久，恐怕要打到最高法院見分曉

 

TikTok及母公司字節跳動當地時間周二（7日）狀告美國政府，首度對總統拜登簽署的強制剝離法案提出挑戰。美媒分析指，這場官司涉及言論自由權，與國家安全利益之爭，可能曠日持久，恐怕要打到最高法院見分曉。

 

　　TikTok及母公司字節跳動當地時間周二（7日）狀告美國政府，首度對總統拜登簽署的強制剝離法案提出挑戰。美媒分析指，這場官司涉及言論自由權，與國家安全利益之爭，可能曠日持久，恐怕要打到最高法院見分曉。

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　　根據拜登上月簽署生效的法案，如果字節跳動不在明年1月19日剝離TikTok，就會被美國政府封殺。字節跳動表示無意為TikTok尋找買家，並在訴狀中指法案未經正當程序，違反了憲法第一修正案。


　　訴訟指，該法侵犯了TikTok美國1.7億用戶的言論自由權利，且只針對一家公司進行懲罰，因而對TikTok不公平。此外，國會未能出示充分證據，證明TikTok構成威脅。

 

撰文：經濟通國金組

 

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