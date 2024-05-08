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電動車 | 據報中國或支持特斯拉在國內測試無人駕駛的士

08/05/2024

中汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協調中心宣布特斯拉的兩款車型符合汽車數據安全4項合規要求

．官媒《中國日報》最新通過多方信源報道，特斯拉提出想在中國落地「無人駕駛出租車」，中國政府或先支持其在國內測試、作示範

 

特斯拉總裁馬斯克上月底突然訪華並獲國務院總理李強接見，中汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協調中心其後宣布特斯拉的兩款車型符合汽車數據安全4項合規要求，另據報特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，用於中國版完全自動駕駛(FSD)功能，至此特斯拉FSD入華幾個障礙均已掃清。

　　特斯拉總裁馬斯克上月底突然訪華並獲國務院總理李強接見，中汽協連同國家計算機網絡應急技術處理協調中心其後宣布特斯拉的兩款車型符合汽車數據安全4項合規要求，另據報特斯拉將使用百度地圖提供的高級輔助駕駛地圖，用於中國版完全自動駕駛(FSD)功能，至此特斯拉FSD入華幾個障礙均已掃清。

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　　官媒《中國日報》最新通過多方信源報道，特斯拉提出想在中國落地「無人駕駛出租車」，中國政府或先支持其在國內測試、作示範，但暫未完全批准其FSD在華全面落地。

 

撰文：經濟通中國組

2024-05-08｜美通脹回落進度不似預期｜美股板塊宜調整倉位？｜AI熱潮短期屬過熱？ ｜GLOBAL Wednesday｜#李振豪 #直播 #hottalk1點鐘

 

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