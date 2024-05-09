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中美 | 雷蒙多：若北京掌控台積電，美國經濟將受毀滅性打擊

09/05/2024

．據《路透》報道，美國商務部長雷蒙多認為，如果北京對台動武及掌控台積電，會對美國經濟造成「絕對毀滅性」打擊

．她在眾議院聽證會回答議員提問時回應，美國目前有92%尖端晶片是購自台灣台積電，並指台積電已宣布將在美國亞利桑那州生產更多先進晶片

 

據《路透》報道，美國商務部長雷蒙多認為，如果北京對台動武及掌控台積電，會對美國經濟造成「絕對毀滅性」打擊。她在眾議院聽證會回答議員提問時回應，美國目前有92%尖端晶片是購自台灣台積電，並指台積電已宣布將在美國亞利桑那州生產更多先進晶片。

　　據《路透》報道，美國商務部長雷蒙多認為，如果北京對台動武及掌控台積電，會對美國經濟造成「絕對毀滅性」打擊。她在眾議院聽證會回答議員提問時回應，美國目前有92%尖端晶片是購自台灣台積電，並指台積電已宣布將在美國亞利桑那州生產更多先進晶片。

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*今年底將完成對華境外投資規則*


　　美國總統拜登去年8月發布行政命令，授權財政部長禁止或限制美國在半導體和微電子、量子資訊科技和某些人工智能系統三個領域對中國實體進行投資。


　　雷蒙多在眾議院的聽證會表示，預期財政部會在年底前完成這些規則。商務部正協助財政部弄清楚人工智能的哪些部分和哪些類型的企業應受到關注，強調不能夠讓中方擁有美方的資金和技術，用於軍事現代化。



*可能禁止具無線連網功能的中國車輛進口*


　　美國商務部2月公布，將調查中國進口連網車輛是否危及美國國家安全，公眾在4月30日前可對此議題發表意見。雷蒙多接受《路透》訪問時稱，商務部正審查收到的公眾意見，然後作出決策。


　　雷蒙多表示，華府可能禁止具無線連網功能的中國車輛進口，或者實施若干限制，但會待評估公眾看法後再作定奪。

 

撰文：經濟通中國組

 

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