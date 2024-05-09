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抖音 | 特朗普競選團TikTok開帳號，爭取年輕選民支持

09/05/2024

．支持特朗普競選總統的政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA)，在TikTok開設帳號，以吸引年輕選民支持

．委員會執行長布多維奇(Taylor Budowich)稱，「TikTok上有數以百萬計的選民，我們是在努力贏得選舉。」

 

拜登政府強制TikTok剝離母公司字節跳動之際，支持特朗普競選總統的政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA)，卻在該平台開設帳號，以吸引年輕選民支持。

　　拜登政府強制TikTok剝離母公司字節跳動之際，支持特朗普競選總統的政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA)，卻在該平台開設帳號，以吸引年輕選民支持。

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　　超級政治行動委員會MAGA的TikTok帳戶周三（8日）首次亮相，委員會執行長布多維奇(Taylor Budowich)稱，「TikTok上有數以百萬計的選民，我們是在努力贏得選舉。」


　　早在數月之前，拜登的競選團隊也在TikTok開設了帳號。目前該平台已發起法律訴訟，控告美國政府的強制剝離法案違憲。

 

撰文：經濟通國金組

 

 

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