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中英 | 滙控及渣打等傳向英政府施壓，要求放寬針對中國業務往來限制

10/05/2024

．據《彭博》引述消息報道，英國政府面臨滙豐、渣打等銀行以及英國其他大公司的施壓

．這些企業要求政府放寬擬議的對華業務往來的限制，又指他們針對的是新英國國家安全立法的一部分

 

中英 | 滙控及渣打等傳向英政府施壓，要求放寬針對中國業務往來限制

　　據《彭博》引述消息報道，英國政府面臨滙豐、渣打等銀行以及英國其他大公司的施壓。這些企業要求政府放寬擬議的對華業務往來的限制，又指他們針對的是新英國國家安全立法的一部分。該立法旨在提高與「對英國安全構成潛在風險」的國家進行交易的透明度。

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　　報道引述一名政府官員表示，他們的游說未必可以完全如願以償，而政府官員正與銀行和企業合作，試圖紓緩他們的憂慮。

 

撰文：經濟通採訪組

 

2024-05-10｜港股利好因素多 北水斷纜都無有怕？｜拆解中芯首季業績｜阿里巴巴業績前瞻｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

 

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