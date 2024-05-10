中英 | 滙控及渣打等傳向英政府施壓，要求放寬針對中國業務往來限制

．據《彭博》引述消息報道，英國政府面臨滙豐、渣打等銀行以及英國其他大公司的施壓

．這些企業要求政府放寬擬議的對華業務往來的限制，又指他們針對的是新英國國家安全立法的一部分

據《彭博》引述消息報道，英國政府面臨滙豐、渣打等銀行以及英國其他大公司的施壓。這些企業要求政府放寬擬議的對華業務往來的限制，又指他們針對的是新英國國家安全立法的一部分。該立法旨在提高與「對英國安全構成潛在風險」的國家進行交易的透明度。

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報道引述一名政府官員表示，他們的游說未必可以完全如願以償，而政府官員正與銀行和企業合作，試圖紓緩他們的憂慮。

撰文：經濟通採訪組

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