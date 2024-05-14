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俄烏戰爭 | 拜登禁止美國從俄羅斯入口鈾，歐盟加速軍火生產援烏

14/05/2024

．美國總統拜登周一（13日）簽署美國國會通過的禁令，正式禁止從俄羅斯進口鈾

．目前美國核電佔全國總發電量20%，美國可獨立提供核電站30%的燃料，來自俄羅斯的燃料供應約佔20%，是美國最大低濃縮鈾供應國

 

俄烏戰爭 | 拜登禁止美國從俄羅斯入口鈾，歐盟加速軍火生產援烏

　　美國總統拜登周一（13日）簽署美國國會通過的禁令，正式禁止從俄羅斯進口鈾。目前美國核電佔全國總發電量20%，美國可獨立提供核電站30%的燃料，來自俄羅斯的燃料供應約佔20%，是美國最大低濃縮鈾供應國。

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　　他說：「我們現在的目標是在歐盟境內生產200萬枚炮彈，包括155毫米大口徑炮彈，以便能夠更快地將它們供應給烏克蘭。」

 

撰文：經濟通國金組

 

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