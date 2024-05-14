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iPhone | 蘋果或在即將推出的iOS 18使用ChatGPT

14/05/2024

．知情人士透露，蘋果和OpenAI即將達成協議，雙方正在敲定在蘋果即將推出的iOS 18行動作業系統中使用ChatGPT功能的協議條款

．此外，OpenAI推出了新的大語言模型GPT-4o，是其GPT-4模型的更新版本

 

知情人士透露，蘋果和OpenAI即將達成協議，雙方正在敲定在蘋果即將推出的iOS 18行動作業系統中使用ChatGPT功能的協議條款。

　　知情人士透露，蘋果和OpenAI即將達成協議，雙方正在敲定在蘋果即將推出的iOS 18行動作業系統中使用ChatGPT功能的協議條款。

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　　此外，OpenAI推出了新的大語言模型GPT-4o，是其GPT-4模型的更新版本。該模型基於來自互聯網的大量數據進行訓練，更擅長處理文本和音頻，並且支持50種語言。新模式將面向所有用戶，而不僅僅是付費用戶。


　　另一方面，蘋果正準備開始在美國以外的市場銷售Vision Pro，測試這款3499美元的混合實境產品是否在外國受歡迎。知情人士透露，該公司最近幾天開始舉辦培訓課程，並已將數百名員工從世界各地飛往加州庫比蒂諾，學習如何向客戶展示該設備。

 

撰文:經濟通國金組

2024-05-14｜內地發行萬億超長期國債有何啟示？騰訊及阿里業績前瞻｜#KK星期二 #林嘉麒 #直播｜hot talk 1點鐘

 

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