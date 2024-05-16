新加坡 | 黃循財接任新加坡第四任總理，李顯龍轉任國務資政

．現年51歲的黃循財周三（15日）晚宣誓就任新加坡第四任總理，擔任總理20年的李顯龍轉任國務資政。

．美媒分析指，黃循財擁有哈佛大學教育背景，在他接任之際，新加坡對於生活成本高企、中美關係緊張，以及中東和烏克蘭戰爭等擔憂加劇，使獅城經濟面對風險

現年51歲的黃循財周三（15日）晚宣誓就任新加坡第四任總理，擔任總理20年的李顯龍轉任國務資政。

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黃循財和內閣大部分成員，都是在新加坡獨立後出生。他在就職演講中，感謝李顯龍帶領新加坡克服多次危機，並提醒國民，新加坡作為一個依賴貿易的國家，將面臨地緣政治局勢惡化所引發的動盪。



他說：「大國正在彼此競爭，以塑造一個新的、但未定義的全球秩序。我們必須準備好面對這些新的現實，適應一個更加紛亂、更具風險，和更為暴力的世界。」黃循財重申，新加坡將繼續與中美兩國接觸。中國歷來是新加坡最大的貿易夥伴，而美國則是其最大的外國投資來源和關鍵的軍事夥伴。



美媒分析指，黃循財擁有哈佛大學教育背景，在他接任之際，新加坡對於生活成本高企、中美關係緊張，以及中東和烏克蘭戰爭等擔憂加劇，使獅城經濟面對風險。

撰文:經濟通國金組

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