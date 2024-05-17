俄羅斯 | 普京今往哈爾濱，習近平昨與其就烏克蘭問題交換意見

．國家主席習近平16日晚上與俄羅斯總統普京出席慶祝兩國建交75周年的音樂會，兩人其後在中南海舉行小範圍會晤，就烏克蘭問題深入交換意見

．普京今日轉往黑龍江省會哈爾濱，參加第八屆俄中博覽會開幕式和第四屆俄中區域合作論壇，期間與國家副主席韓正會面

國家主席習近平16日晚上與俄羅斯總統普京出席慶祝兩國建交75周年的音樂會，兩人其後在中南海舉行小範圍會晤，就烏克蘭問題深入交換意見。普京今日轉往黑龍江省會哈爾濱，參加第八屆俄中博覽會開幕式和第四屆俄中區域合作論壇，期間與國家副主席韓正會面。他亦會參觀東正教教堂和大學，以及向蘇聯戰士紀念碑獻花。

推薦閱讀：

分析指，白銀今年的漲勢比黃金更加強勁，強勁的金融和工業需求一直帶動價格.......

ESR(01821)宣布，將在日本東京有明區開發其第四個數據中心，新項目規模為60兆瓦，預計將在2026年第二季度動工......

習近平在中南海對指出，解決烏克蘭危機的根本之策是推動構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。



普京表示，讚賞中方在烏克蘭問題上秉持客觀、公正、平衡立場，歡迎中方為政治解決烏克蘭問題繼續發揮重要建設性作用。俄方致力於通過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並與中方繼續保持密切溝通。

撰文：經濟通中國組

2024-05-17｜傳內地召開會議化解樓市庫存 內房股仲有得升？ | 拆解京東百度業績｜嘉賓：溫鋼城｜開市Good Morning｜etnet

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情