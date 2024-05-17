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俄羅斯 | 普京今往哈爾濱，習近平昨與其就烏克蘭問題交換意見

17/05/2024

．國家主席習近平16日晚上與俄羅斯總統普京出席慶祝兩國建交75周年的音樂會，兩人其後在中南海舉行小範圍會晤，就烏克蘭問題深入交換意見

．普京今日轉往黑龍江省會哈爾濱，參加第八屆俄中博覽會開幕式和第四屆俄中區域合作論壇，期間與國家副主席韓正會面

 

俄羅斯 | 普京今往哈爾濱，習近平昨與其就烏克蘭問題交換意見

 

　　國家主席習近平16日晚上與俄羅斯總統普京出席慶祝兩國建交75周年的音樂會，兩人其後在中南海舉行小範圍會晤，就烏克蘭問題深入交換意見。普京今日轉往黑龍江省會哈爾濱，參加第八屆俄中博覽會開幕式和第四屆俄中區域合作論壇，期間與國家副主席韓正會面。他亦會參觀東正教教堂和大學，以及向蘇聯戰士紀念碑獻花。

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　　習近平在中南海對指出，解決烏克蘭危機的根本之策是推動構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。


　　普京表示，讚賞中方在烏克蘭問題上秉持客觀、公正、平衡立場，歡迎中方為政治解決烏克蘭問題繼續發揮重要建設性作用。俄方致力於通過政治談判解決烏克蘭問題，願意展現誠意，並與中方繼續保持密切溝通。

 

撰文：經濟通中國組

 

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