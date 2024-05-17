俄羅斯 | 普京向蘇聯紅軍烈士紀念碑獻花，下午與韓正會談

．俄羅斯總統普京今日在黑龍江省哈爾濱市展開第二日訪華行程

．他早上到蘇聯紅軍烈士紀念碑獻花，悼念在解放東北的戰鬥中犧牲的蘇聯士兵。

俄羅斯總統普京今日在黑龍江省哈爾濱市展開第二日訪華行程。他早上到蘇聯紅軍烈士紀念碑獻花，悼念在解放東北的戰鬥中犧牲的蘇聯士兵。

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該紀念碑坐落於哈爾濱南崗區博物館廣場西側，是蘇聯紅軍指揮部於1945年11月為紀念協助中國抗日戰鬥的蘇聯戰士修建的紀念碑，為哈爾濱一類歷史建築。



普京中午出席第八屆中俄博覽會的開幕式，開幕式由商務部長王文濤主持。普京致辭時表示，俄中夥伴關係可靠，俄羅斯有能力為中國經濟提供清潔、廉價的能源。



他下午會與國家副主席韓正進行雙邊會談及參觀哈爾濱工業大學。

撰文：經濟通中國組

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