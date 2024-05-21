AI | 施嘉莉祖安遜要求OpenAI刪除聊天機械人的聲音

．女演員施嘉莉祖安遜表示，她已聘請法律顧問，要求OpenAI刪除聊天機器人的人工智能聲音，因為該聲音聽起來太像她的聲音

．在周一(20日)的聲明中，這名女演員表示，她在去年9月收到了OpenAI行政總裁Sam Altman的邀請，希望為該公司廣受歡迎的ChatGPT聊天機器人配音

女演員施嘉莉祖安遜表示，她已聘請法律顧問，要求OpenAI刪除聊天機器人的人工智能聲音，因為該聲音聽起來太像她的聲音。

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在周一(20日)的聲明中，這名女演員表示，她在去年9月收到了OpenAI行政總裁Sam Altman的邀請，希望為該公司廣受歡迎的ChatGPT聊天機器人配音。經過深思熟慮後，她決定不參與該項目。上周，OpenAI發布了新的音訊工具並進行了演示，其中包括名為Sky的聲音。她認為Sky的聲音和她非常相似，感到憤怒、震驚與難以置信，所以要求OpenAI刪除。



OpenAI最後決定順應要求，將Sky下架。

撰文:經濟通國金組

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